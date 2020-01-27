مروان محسن: هناك حملة ضدي.. وأقول لمن يهاجموني استمروا

يرى مروان محسن مهاجم الأهلي أن هناك حملة ضده في الفترة الماضية لانتقاده والتقليل من مستواه مع الفريق الأحمر.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وقال مروان عبر قناة أون سبورت: "أنا أتدرب وأشارك فقط ولا ألتفت لأي شيء يقال على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف "هناك حملة ضدي في الفترة الماضية، وكل من يريد أن يتم ذكر اسمه كثيرا يلجأ للحديث عن مروان محسن".

وتابع "أحاول إخراج كل هذه الانتقادات في التدريبات والمباريات مع فريقي".

وأكمل "أقول لكل من يهاجمني ويوجه لي الانتقادات استمر في ذلك وسنرى ماذا سيحدث في النهاية".

وانتقل للحديث عن المنافسة في دوري أبطال إفريقيا قائلا: "فوز الهلال على بلاتينيوم الزيمبابوي جعل المنافسة مشتعلة في المجموعة ولذلك لم يكن أمامنا سوى الانتصار على النجم الساحلي".

وأتم تصريحاته "سنلعب ضد الهلال من أجل الفوز وتصدر المجموعة".

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني السبت المقبل في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

video:1

اقرأ أيضا:

موقف الشناوي من لقاء الهلال

بيان قوي من الهلال بسبب حكم مباراة الأهلي

لاعب الأهلي إلى الجيش

أجيري يدخل تاريخ الدوري الإسباني

مواقف مثيرة لحكم الهلال والأهلي

السعيد: لم أحدد موعد اعتزالي الدولي