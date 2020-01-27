أزارو: رسالة الخطيب أقنعتني بالرحيل.. وأشكر محمود طاهر

شكر وليد أزارو لاعب الاتفاق السعودي، المسؤولين في فريقه السابق الأهلي، وعلى رأسهم محمود الخطيب الرئيس الحالي، ومحمود طاهر الرئيس السابق.

وصرّح أزارو عبر قناة "النهار": "محمود الخطيب شخص محترم للغاية. ووجه لي رسالة مع سيد عبد الحفيظ".

وأضاف: "هذه الرسالة غيرت كل شيء وجعلتني أرحل معارا. أشكره بشدة".

كما أشاد بـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة: "عبد الحفيظ شخص كويس جدا جدا، وكان يدعمني بشدة".

ولم يتناس أزارو شكر الإدارة السابقة التي استقدمته للأهلي: "أشكر محمود طاهر، لأنه ساهم بشكل كبير في لعبي للأهلي".

وأضاف: "هو شخص محترم للغاية ولم أر شيئا سيئا منه أبدا، كان يعاملني جيدا ويدعمني".

ورحل أزارو إلى الاتفاق معارا لمدة 6 أشهر في شهر يناير الجاري.

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وسجل أزارو هدفين في مسابقة الدوري مع الأهلي هذا الموسم، الأول كان أمام وادي دجلة والآخر أمام الاتحاد السكندري.

إجمالا المغربي سجل 41 هدفا وصنع 16 في 89 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات وحصد هداف الدوري المصري لموسم 2017-18 برصيد 18 هدفا.

ومع رحيل أزارو، قيد للأهلي مهاجم الفريق الجديد، السنغالي أليو بادجي، في قائمة الفريق المحلية والإفريقية تباعا.

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