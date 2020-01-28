أمير مرتضى: كارتيرون يقرر إراحة 9 لاعبين من رحلة أنجولا

استقر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على إراحة عدد كبير من اللاعبين، وإعفائهم من السفر إلى أنجولا، لخوض مباراة بريميرو دي أوجوستو في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وضمن الزمالك التأهل لدور الثمانية رفقة مازيمبي الكونغولي بانتهاء منافسات الجولة الخامسة.

وقال أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك: "كارتيرون قرر إراحة 8 أو 9 لاعبين لتفادي الإنذارات والإجهاد".

وأضاف أمير عبر قناة ناديه "الجهاز الفني سيعلن عن القائمة التي تسافر إلى أنجولا قبل انطلاق مباراة وادي دجلة".

وكشف "كارتيرون تحدث مع اللاعبين وقال لهم لا تنشغلوا برحلة أنجولا، افصلوا بينها وبين مواجهة دجلة، رغم أننا سنسافر إلى أنجولا بعد المباراة بأربع ساعات فقط".

واستطرد "مشوار الدوري طويل والقادم أكثر مما مضى فاللاعبون يعلمون ذلك، لقد ضاع اللقب منا في آخر جولتين رغم تصدرنا للمسابقة منذ بداية الموسم الماضي".

ووجه أمير مرتضى رسالة لجماهير الزمالك في ختام تصريحاته "ننافس على أكثر من بطولة، نحتاج دعمكم في الوقت الصعب أكثر من الاحتفالات، ونحاول إسعادكم بأكثر من بطولة مثلما حدث العام الماضي".

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