مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-1-2020 والقنوات الناقلة.. الزمالك ورفاق تريزيجيه

دوري مصري وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس إيطاليا.. مرحبا بكم في الثلاثاء الكروي.

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وادي دجلة يواجه الزمالك في السابعة والنصف مساءً على أون سبورت وتايم سبورتس ضمن الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

وفي إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية يلعب أستون فيلا أمام ليستر سيتي في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 2.

وانتهى لقاء الذهاب في ليستر بالتعادل 1-1.

وفي العاشرة إلا ربع مساءً يلعب ميلان أمام تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا في لقاء لن يُذاع.

ويحل أتلتيك بلباو ضيفا على تينيريفي في كأس ملك إسبانيا في العاشرة مساءً على السعودية الرياضية.

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