ليفربول يخفض أسعار تذاكر لقاء الإعادة ضد شوروسبري لأرقام لا تصدق

قرر نادي ليفربول تخفيض أسعار تذاكر مباراة شوروسبري تاون في جولة الإعادة لمباراة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لأسعار لا تصدق.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد أكد أنه لن يتولى قيادة فريقه فنيا في مباراة الإعادة ضد شوروسبري ولن يشرك لاعبيه الأساسيين في المباراة، لأنها تأتي في فترة العطلة الشتوية للدوري الإنجليزي.

وأعلن ليفربول أسعار تذاكر اللقاء المنتظر إقامته في الرابع أو الخامس من فبراير المقبل، وجاءت على النحو التالي:

الكبار: 15 جنيها إسترلينيا

الشباب: 5 جنيهات إسترلينية

الأطفال: جنيه إسترليني

القرار جاء بعدما تشاور نادي ليفربول مع مسؤولي شوروسبري وروابط جماهير الريدز.

وبذلك يريد النادي جذب الجماهير لمشاهدة اللقاء الذي سيلعبه الريدز بفريق الشباب بعد ما أعلنه كلوب.

عن إقامة مباراة الإعادة خلال فترة الراحة التي ستحصل عليها فرق الدوري الإنجليزي، أوضح كلوب "حسنًا، لقد تلقينا خطابًا من رابطة الدوري الإنجليزي في أبريل من العام الماضي طالبونا فيه بالالتزام بفترة الراحة وعدم إقامة أي مباريات ودية وما إلى ذلك خلال تلك الفترة".

وواصل الألماني "لا يمكننا التعامل وكأن لا أحد يهتم بنا، أعلم أن هذا الوضع لا يحدث كثيرا، لكنني أرى الأمر هكذا".

كلوب: صلاح وماني وفان دايك في أشد الحاجة للراحة

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "من جانبي، أخبرت اللاعبين قبل أسبوعين أننا سنحصل على راحة لنحو أسبوعين في بداية فبراير، وهذا يعني أننا لن نلعب مباراة الإعادة بالفريق الأول".

وشدد المدرب الألماني "هذا هو واقع الأمر، وإذا لم يتغير موعد إقامة المباراة، فنسعتمد فيها على اللاعبين الشباب".

وعما إذا كان نيل كريتشلي مدرب فريق الشباب هو من سيتولى إدارة المباراة فنيًا، أكد كلوب "نعم، هذا صحيح".

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ويستعد ليفربول لملاقاة وست هام يونايتد يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة ساوثامبتون مطلع فبراير ضمن الجولة 25 ثم الدخول في فترة الراحة حتى لقاء نورويتش سيتي يوم 15 فبراير.

ليفربول يبدو أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويمكنه رفع الفارق لـ19 نقطة بالفوز على وست هام الأربعاء.

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