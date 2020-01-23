مران الزمالك - تقسيمة قوية استعدادا لمازيمبي.. تدريبات خاصة لحراس المرمى

الخميس، 23 يناير 2020 - 14:22

كتب : FilGoal

مران الزمالك 19 يناير 2020 (من موقع الزمالك الرسمي)

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على عمل تقسيمة قوية بالجزء الأخير من الملعب قادها بنفسه استعدادا لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك مساء غد الجمعة فريق مازيمبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وانطلق المران بفقرة تأهيلية خفيفة لمدة 5 دقائق بالركض حول الملعب أعقبها تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات تؤدي كل مجموعة تدريبات تأهيلية خفيفة بالكرة وبدونهها.

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كما عقد كارتيرون جلسة سريعة مع سامي الشيشيني المدرب العام للفريق من أجل مناقشة بعض الأمور الفنية والخططية.

وأدى حراس المرمى تدريبات خاصة تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس للرباعي محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمود جنش ومحمد صبحي.

وشارك الثنائي أبو جبل وعواد في التقسيمة بصحبة اللاعبين، في حين واصل جنش وصبحي التدريبات تحت قيادة عبد السلام.

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