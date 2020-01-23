خبر في الجول - إعارة صلاح محسن ومحمد عبد المنعم من الأهلي إلى سموحة

الخميس، 23 يناير 2020 - 11:05

كتب : أحمد الخولي

صلاح محسن - الأهلي - أطلع برة

أتم نادي سموحة اتفاقه مع الأهلي على ضم الثنائي صلاح محسن مهاجم الفريق ومحمد عبد المنعم مدافع فريق الشباب حتى نهاية الموسم.

وعلم FilGoal.com أن سموحة قد أنهى اتفاقه مع الأهلي وجاري الآن توقيع العقود وإنهاء كافة الإجراءات على أن يتم الإعلان الرسمي بعدها.

وحصل سموحة على ثنائي الأهلي لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم تبدأ من يناير الجاري.

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وخاض صلاح محسن مع الأهلي هذا الموسم 4 مباريات سجل فيهم 4 أهداف.

إذ نجح مهاجم الأهلي في تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات شارك بهم في دوري أبطال إفريقيا بينما لعب مباراة واحدة في الدوري لمدة 25 دقيقة.

وكان صلاح محسن قد انتقل إلى الأهلي من إنبي في يناير 2018.

ويبلغ صلاح محسن من العمر 21 عاما ويمثل منتخب مصر الأولمبي المتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

أما محمد عبد المنعم فيلعب مع فريق الأهلي مواليد 99، وكان سموحة قد تقدم بطلب رسمي لضمه.

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