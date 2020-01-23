حوار في الجول - سيد معوض.. عن صلاح وتصفيات المونديال والمنتخب الأولمبي ووعد للجماهير

عن محمد صلاح وغيابه في الفترة الماضية وقرعة تصفيات كأس العالم 2022 ولماذا ظهر المنتخب بشكل بعيد عن المستوى المأمول ضد كينيا وجَزر القمر وكيفية اختيار الأسماء للانضمام للفراعنة في الفترة المقبلة وما يتمناه للاعبي المنتخب الأولمبي، يتحدث سيد معوض المدرب العام لمنتخب مصر.

فتح معوض الكثير من الملفات وأوضح العديد من الأمور الفنية وكل ما يدور حول الفريق، وذلك في حواره الخاص مع FilGoal.com

إلى نص الحوار.. والبداية مع ملف تصفيات كأس العالم المقبل

منتخب مصر وقع في المجموعة السادسة بجانب منتخبات: ليبيا والجابون وأنجولا في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وعن القرعة قال: "مجموعة متوازنة، لكن ما أهتم به هو ترتيب المباريات لأنه سيكون الفارق، فلو خاض المنتخب مباراتين في الدور الثاني خارج ملعبه، سيكون علينا أن نحصد أكبر كم من النقاط خلال أول 3 مباريات حتى لا نُدخل أنفسنا في حسابات معقدة".

"ولنا في تصفيات المونديال سابقة خير مثال، ترتيب المباريات كان رائعا حتى خضنا المباراة الأخيرة على ملعبنا ضد الكونغو".

وعن المنتخبات المتواجدة في المجموعة "منتخبات لها تاريخ. فمثلا المواجهات العربية العربية يكون بها ندية كبيرة وهذا ما قد يحدث في مباراة ليبيا، أما أنجولا ورغم ابتعادها عن المنافسة منذ فترة إلا أنها قوية للغاية على ملعبها، والجابون بها العديد من اللاعبين الجيدين. كل فريق له خصائص وإمكانيات معينة، لكن أكرر ما سيشكل الفارق في المجموعة هو ترتيب المباريات".

ملف أخر تحدث فيه سيد معوض خاص بمحمد صلاح نجم ليفربول، الذي غاب بسبب الإصابة عن المنتخب في أول مباراتين للجهاز الفني الجديد.

أوضح معوض "مبدئيا لا توجد أي مشكلة مع محمد صلاح".

واستفاض "صلاح أتى إلى معسكر المنتخب، وقدم التقرير الطبي الذي يؤكد إصابته، مجيئه دليل على عدم وجود أي مشاكل، وهناك دليل أخر، وهو أن صلاح كان يُعَالج طوال مَدة معسكر المنتخب".

ليكمل ويتحدث عن أهمية صلاح "الأمور واضحة للجميع، صلاح كان أهم لاعب في الفترة الماضية، وبالتأكيد هو الأهم في الفترة المقبلة. عندما يتحدث صلاح عن المنتخب يؤكد إنه يحلم بالوصول لكأس العالم مرة أخرى، وهذا هدف الجهاز الفني أيضا، فلدينا أهداف مشتركة، ونجاح صلاح نجاح للمنتخب".

وأكد "سيكون حاضرا بكل تأكيد في الفترة المقبلة، ونتمنى له السلامة مثلما نتمناها لكل لاعبي المنتخب".

بعد الحديث عن صلاح انتقلنا لملف جديد، وهو: سفر الجهاز الفني لأوروبا لرؤية اللاعبين المحترفين

ليوضح سيد معوض الهدف من تلك الخطوة، ويقول: "الأمر أكبر من مجرد رؤية اللاعبين من الملعب. نريد أن نتابعهم عن قرب ونطمئن عليهم، وأن نرسل لهم رسالة بأننا كجهاز فني نرغب في أن يكونوا في أفضل حالة حتى مع أنديتهم وأنهم مهمون لنا، فهذا أمر سيعود بالإيجاب على المحترفين".

"وبشكل عام فالجهاز الفني واللاعبون كيان واحد. فنحن نرغب في أن نستعيد ما كان يحدث في السابق من ترابط وروح بين الجهاز الفني واللاعبين والتي كانت سببا في تحقيق البطولات (أعوام 2006، 2008 و2010)".

بعدها شرح لنا آلية اختيار اللاعبين للانضمام للمنتخب، وقال: "شاهدنا وتابعنا كل مباريات الدوري المصري، وقد نشاهد وجوه جديدة، ولكن..".

"شرط الانضمام للمنتخب يتمثل في الاستمرار بنفس الأداء الجيد لفترة كبيرة، ليس لمدة صغيرة أو أن يكون الأداء الجيد مجرد طفرة؛ هنا ينضم اللاعب للمنتخب، لأن شرط اللعب على المستوى الدولي هو الاستمرار".

وأضاف "نتابع كل من تألق في الفترة الماضية، لأن وجد 3-4 لاعبين في مركز واحد أفضل من وجود لاعب واحد فقط، لأن في تلك الحالة تحدث حالة من المنافسة بين اللاعبين وهو ما يعود على المنتخب بالفائدة".

"يتبقى شهرين على موعد المعسكر المقبل، وسنذهب لمشاهدة المباريات المقبلة في الدوري حتى هذه الفترة، وسنضم من تألق واستمر على نفس المنوال".

كثرة مباريات الدوري عادت بالإيجاب على المنتخب، الذي لم ينجح في الفوز على كينيا وجَزر القمر في أول مباراتين في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، وهي النتائج التي جعلت المنتخب يتعرض لانتقادات.

ليوضح سيد معوض "واجهنا عدم توفيق متمثل في العديد من الغيابات والإصابات. على سبيل المثال الدوري المصري توقف لـ 40 يوما ولاعبي الأهلي لم يخوضوا أي مباراة منذ مواجهة أسوان وهذا ما أثر علينا بالسلب. وللتوضيح هذه ليست حجج ولكنها كانت الظروف في هذه الفترة".

وأكمل "غياب اللاعبين عن اللعب لمدة 40 يوما يجعلهم في حاجة لفترة إعداد جديدة للعب واستعادة لياقتهم، لأنهم سيخسرون كل طاقتهم بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني لقلة المخزون البدني وعدم قدرتهم على التحمل. أكرر هذه ليست حجة لكنها الواقع".

"عودة مباريات الدوري جعلت اللاعبين أفضل على المستوى البدني والفني، لأن بكثرة اللعب يتحسن مردود اللاعب بدنيا وفنيا. الأمور الآن أفضل.

"نتمنى أن نخوض تصفيات المونديال وأمم إفريقيا بالقائمة التي يفكر الجاهز الفني دون إصابات أو غيابات فيها لأن ذلك سيساعدنا كثيرا، فبسبب الإصابات والغيابات قمنا بضم أسماء بشكل اضطراري".

وكشف المدرب العام للمنتخب عن حلمه الخاص والذي سيساعد المنتخب في الفترة المقبلة "أرجو لعب تصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا على استاد القاهرة وأمام جماهيرنا، علينا أن نستفيد من تلك الميزة، اللعب على ملعب برج العرب (ضد كينيا) كان صعبا خصوصا لغياب الجماهير".

بعد دقائق من انتهاء مباراة مصر وكينيا بالتعادل في برج العرب، كان المنتخب الأولمبي يلعب ضد الكاميرون في مباراة حسم صدارة المجموعة الأولى لتصفيات أولمبياد طوكيو 2020، على استاد القاهرة وبمدرجات كاملة العدد.

لاعبو المنتخب الأولمبي فازوا على الكاميرون وتصدروا مجموعتهم ووصلوا للدور التالي وتغلبوا على جنوب إفريقيا وكوت ديفوار، حتى حققوا اللقب الإفريقي وتأهلوا للأولمبياد، فكيف أسهم هذا الإنجاز في فرصهم في الانضمام للمنتخب الأول؟ سؤال أجاب عنه سيد معوض قائلا "بعد الفوز بالبطولة زاد عدد لاعبي المنتخب الأولمبي الذين سينضموا لنا، فالتألق ثمنه الانضمام للمنتخب مصر، إلا أن انضمامهم للمنتخب يتوقف على شرط وهو "اللعب بشكل أساسي مع أنديتهم".

واستمر "المنافسة في المنتخب الأول تختلف عن الأولمبي، فالضغط معنا أكبر؛ لذلك أتمنى أن يشارك لاعبو المنتخب الأولمبي مع أنديتهم لأن بعضهم لم يشارك بشكل أساسي مؤخرا، ونحن نريد الأجهز فنيا وبدنيا، كما أن مشاركتهم تَعني زيادة قائمة الاختيار، فالاختيار بين 50-60 لاعبا أفضل من الاختيار بين 20-30 لاعبا، لأنها تساعدنا على تعويض أي غياب قد يحدث".

وشرح أهمية عناصر المنتخب الأولمبي بالنسبة للمنتخب الأول "تأثرنا بعض الشيء بغيابهم، فهم لاعبون لديهم شخصية قوية وجاهزون ولديهم (رتم) سريع وقدرات فردية رائعة. كنا سنضم بعضا منهم في المعسكر الماضي، ونتمنى أن يشاركوا مع أنديتهم حتى يكونوا معنا في المعسكر المقبل".

الملف الأخير في الحوار كان خاص بالتكتيك. لماذا شارك محمود عبد المنعم "كهربا" في مركز المهاجم ضد كينيا وجزر القُمر، ومن يكون الظهير الأيسر للمنتخب؟

يكشف معوض "الأنسب في تلك الفترة من القائمة التي كانت لدينا، أما استمراره في هذا المركز من عدمه في الفترة المقبلة فيتوقف على عدة أمور، وهي طريقة اللعب وأسلوب المنافس وملعب المباراة إذا كانت على ملعبك أو خارجه، فالاختيار يتوقف على رؤية الجهاز الفني".

"فقد يكون هو المهاجم، لكن بوجود عناصر أخرى تنافس فإن هذه الأمر يضيف لنا مميزات عديدة منها الأريحية ومنها المرونة في اختيار مراكز اللاعبين، فقد يشارك كهربا على الجناح مع مشاركة لاعب أخر في مركز المهاجم".

"وهذا ما قد يحدث مع صلاح أيضا، فهو قادر على اللعب كمهاجم أو كجناح".

وضرب سيد معوض مثالا بكيف يفكر الجهاز الفني في مواصفات مهاجمه "قد نفضل اللعب بمهاجم يجيد الكرات الرأسية لنستغل تقدم ظهيري الجنب وعمل عرضيات كثيرة إذا كنا نلعب على أرضنا، أو قد نفضل المهاجم السريع إذا كنا نلعب خارج ملعبنا ونعتمد على الهجوم المرتد واللعب خلف الكرة".

أما بالنسبة للظهير الأيسر فلا يجد المدرب العام أي مشكلة في عملية اختياره رغم قلة المنافسة "في المعسكر الماضي كان لدينا عبد الله جمعة (لاعب الزمالك) أما محمد حمدي فلم ينضم بسبب مشكلة بيراميدز" (تفاصيل الواقعة كاملة من هنا).

"لكننا نبحث عن الحلول، في الدوري لا توجد منافسة في هذا المركز، فالأهلي لديه ظهير أجنبي (التونسي علي معلول) والزمالك لا يستقر على لاعب بعينه في هذا المركز، أما أحمد أبو الفتوح ظهير المنتخب الأولمبي فلا يشارك كثيرا مع سموحة، وحين يشارك يلعب أحيانا كقلب دفاع أو كلاعب وسط، كما أنه تألق مع المنتخب الأولمبي ولكن في طريقة لعب مختلفة. (المنتخب الأولمبي لعب في تصفيات إفريقيا بطريقة 3-4-3 أما المنتخب الأول فيلعب بطريقة 4-2-3-1).

"أتمنى أن تنتج الفترة المقبلة لاعبين أو ثلاثة حتى يكونوا معنا في المعسكر المقبل".

وبعد الانتهاء من مناقشة جميع الملفات، وجه سيد معوض رسالة عبر FilGoal.com لجماهير الكرة المصرية "مهما تحدثنا فالأهم هو الناتج النهائي في أرض الملعب؛ لذلك نعد الجماهير بتقديم أداء رائع ونتائج جيدة".

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