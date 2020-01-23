سمير عثمان: غيّرت رقم هاتفي بسبب مباراة الأهلي وإنبي

كشف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق عن واقعة طريفة حدثت له في أحد المباريات بسبب الحكم المساعد في الدوري المصري.

سمير عثمان أدار مباراة الأهلي وإنبي في موسم 2010-11 من الدوري وشهدت جدلا تحكيميا وانتهت بشكوى إنبي له.

سمير عثمان قال "كنت اصطحب أحمد الغندور (الحكم الدولي الحالي) حينها عندما كان صغيرا في السن للمباريات ومن ضمنها مباراة الأهلي وإنبي".

وأضاف في حواره لبرنامج سوبر تايم "أحمد عبد الظاهر سجل هدفا لإنبي ورفع الحكم المساعد الراية دون اعتراض من لاعبي إنبي وألغيت الهدف".

وتابع "أحمد الغندور أخبرني بين الشوطين أن هناك من هاتفه وشاهد اللقطة وقال له بعدم صحة قراري".

وأردف "أخبرت الحكم المساعد أن يقدم أداءً رائعا بين الشوطين كيلا يتأثر مستواه".

وواصل "إنبي سجل هدف ثانيا في الشوط الثاني وألغيته بسبب قرار الحكم المساعد الآخر، ثم احتسبت ركلة جزاء للأهلي وسجلها محمد أبو تريكة من متابعة الكرة المرتدة من الحارس وقرر المساعد رفع الراية".

وأضاف ضاحكا: "سألت المساعد لماذا رفعت الراية بعدما اعترض كلا الفريقين قالي لي أن الحارس تحرك من على خط المرمى ومن ثم تم إعادة الركلة".

واستدرك "المباراة انتهت بفوز الأهلي، وما زاد من كوميديا ما مررت به ذلك اليوم هو ضياع مفاتيح غرفة الملابس من الحكم الرابع".

وأتم "أثناء مراجعة البطاقات بعد نهاية اللقاء قال لي المساعد أن لم يدوّن المخلفات ورائي، وبعدها اتصل بي أحد المشجعين وأطلق وابل من السباب ومن بعدها غيّرت رقم هاتفي تماما".

الأهلي فاز بنتيجة 2-1 على إنبي بتلك المباراة بفضل ثنائية محمد أبو تريكة.

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