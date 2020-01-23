أحمد حسن: اتخذت قرارا بالعودة للتدريب وسعيد بطرح اسمي لتولي قيادة المقاصة

أعرب أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق عن سعادته بطرح اسمه لتولي مصر المقاصة خلفا لأحمد حسام ميدو.

ووجهت إدارة المقاصة الشكر إلى الجهاز الفني بقيادة ميدو بسبب تراجع نتائج الفريق الفترة الأخيرة.

وقال أحمد حسن في تصريحات لبرنامج مساء الأنوار: "بالطبع هذا الأمر يسعدني جدا، الحمد لله أن لي اسم جيد في الوسط الكروي".

وأضاف "اتخذت قرار منذ فترة التوجه للعمل الفني، عندما كنت أعمل بالمجال الإداري الفترة الأخيرة كان لي صلاحيات فنية".

وتابع "الحمد لله حصلت على خبرات كبيرة الفترة الأخيرة من التعامل مع مدربين كبار".

وكان أحمد حسن يعمل في منصب إداري بنادي بيراميدز الموسم الماضي.

وكشف أحمد حسن "حتى الآن لم يتحدث معي أحد لقيادة مصر للمقاصة، ولكن أيا كان المدرب سيكون محظوظا باللاعبين والإدارة المحترفة".

وشدد "المقاصة ستعود بكل تأكيد، لأن لديهم لاعبون مميزون وإدارة محترفة، يحتاج الفريق فقط للخروج من الحالة النفسية الحالية".

وأوضح أحمد حسن "ميدو كان لديه سوء توفيق، وهذا يحدث في بعض الأوقات في كرة القدم وأمر وارد".

وأتم تصريحاته "حظ أوفر لميدو في الفترة المقبلة، هو مدرب واعد ولكن لا توجد مشكلة تلك الأمور واردة في الكرة".

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