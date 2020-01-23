أحمد حسن: اتخذت قرارا بالعودة للتدريب وسعيد بطرح اسمي لتولي قيادة المقاصة

الخميس، 23 يناير 2020 - 11:30

كتب : بسام أبو بكر

أحمد حسن

أعرب أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق عن سعادته بطرح اسمه لتولي مصر المقاصة خلفا لأحمد حسام ميدو.

ووجهت إدارة المقاصة الشكر إلى الجهاز الفني بقيادة ميدو بسبب تراجع نتائج الفريق الفترة الأخيرة.

وقال أحمد حسن في تصريحات لبرنامج مساء الأنوار: "بالطبع هذا الأمر يسعدني جدا، الحمد لله أن لي اسم جيد في الوسط الكروي".

أخبار متعلقة

أمونيكي لـ في الجول: أبلغت المقاصة بموافقتي على عرضهم لخلافة ميدو.. وأنتظر التأكيد منهم مصدر في المقاصة لـ في الجول: مدرب المنتخب مرشح لتدريب الفريق مع 4 أسماء أخرى رسميا - مصر المقاصة يوجه الشكر إلى ميدو مصدر بمجلس إدارة المقاصة: رحيل ميدو وتولي جمال عمر القيادة الفنية مؤقتا

وأضاف "اتخذت قرار منذ فترة التوجه للعمل الفني، عندما كنت أعمل بالمجال الإداري الفترة الأخيرة كان لي صلاحيات فنية".

وتابع "الحمد لله حصلت على خبرات كبيرة الفترة الأخيرة من التعامل مع مدربين كبار".

وكان أحمد حسن يعمل في منصب إداري بنادي بيراميدز الموسم الماضي.

وكشف أحمد حسن "حتى الآن لم يتحدث معي أحد لقيادة مصر للمقاصة، ولكن أيا كان المدرب سيكون محظوظا باللاعبين والإدارة المحترفة".

وشدد "المقاصة ستعود بكل تأكيد، لأن لديهم لاعبون مميزون وإدارة محترفة، يحتاج الفريق فقط للخروج من الحالة النفسية الحالية".

وأوضح أحمد حسن "ميدو كان لديه سوء توفيق، وهذا يحدث في بعض الأوقات في كرة القدم وأمر وارد".

وأتم تصريحاته "حظ أوفر لميدو في الفترة المقبلة، هو مدرب واعد ولكن لا توجد مشكلة تلك الأمور واردة في الكرة".

اقرأ أيضا

آل الشيخ مرحبا برد الأهلي: آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي

الأهلي: لم نناقش استقالة آل الشيخ "الرئيس الشرفي"

مصدر بـ لجنة الحكام لـ في الجول: لن نرد على جريشة ولكن سنحاسبه

الاتحاد السكندري: صالح جمعة؟ لاعب رائع ولكن

أمونيكي لـ في الجول: أبلغت المقاصة بموافقتي على عرضهم لخلافة ميدو

مصر للمقاصة أحمد حسن ميدو

نرشح لكم

أخر الأخبار

كليوباترا يعلن انتقال مدافعه معارا لـ الأهلي 11 دقيقة | الدوري المصري
وصول سيارات تدريب الحكام لبدء استخدام الـ VAR في الدوري المصري 17 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ يعلن: قيد بادجي في قائمة الأهلي المحلية.. والعمل جار لقيده إفريقيا 20 دقيقة | الدوري المصري
محمد عبد المنعم لـ في الجول: سأقاتل مع سموحة لأعود للأهلي بشكل أفضل.. أحلم بالاحتراف 21 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون: ما سيحدث بعد شهر اختبار لقدرة الزمالك.. ولا شيء مستحيل في الدوري 29 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - تواجد شيكابالا وعبد الشافي أمام مازيمبي.. غياب جمعة وكاسونجو 42 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

قد ينال إعجابك