سكاي: إدارة مانشستر يونايتد تجدد الثقة في سولشاير

الخميس، 23 يناير 2020 - 12:36

كتب : FilGoal

سولشاير - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

لا تنوي إدارة مانشستر يونايتد إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني من تدريب الفريق.

مانشستر يونايتد خسر بنتيجة 2-0 في الجولة الـ 24 من بيرنلي، هزيمة جعلت الفريق يجمع أقل عددا من النقاط بعد مرور 24 جولة في الـ 30 عاما الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية فأن الإدارة جددت الثقة في المدير الفني وتبحث عن تدعيمات في سوق الانتقالات لتعويض الغيابات.

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ويتبقى 8 أيام على نهاية سوق الانتقالات، ويعاني الشياطين الحمر من غياب الثنائي بول بوجبا بسبب الإصابة في الكاحل وماركوس راشفورد في الظهر.

وتتواصل المفاوضات بين إدارة مانشستر يونايتد وسبورتينج لشبونة البرتغالي لضم برونو فيرنانديز ولم يتم حسمها بعد.

كما قدمت إدارة يونايتد عرضا ضخما للاعب وسط برمنجهام سيتي البالغ 16 عرضا (طالع التفاصيل).

سولشاير قاد الشياطين الحمر منذ مارس 2019 عقب رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو، حقق الفوز في 19 وتعادل في 11 وخسر 15 في جميع المسابقات.

يونايتد أهدر 18 نقطة في آخر 12 مباراة، وجمّع 11 نقطة أقل مما وصل له الموسم الماضي في نفس المرحلة بالدوري.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 34 نقطة ويفصله عن المركز الـ 13 4 نقاط فقط.

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