رمضان صبحي يتدرب منفردا.. وحمدي فتحي يبدأ المرحلة الثانية في برنامجه العلاجي

الخميس، 23 يناير 2020 - 12:36

كتب : حسام نور الدين

رمضان صبحي - الأهلي - حرس الحدود

خاض رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي تدريبات بدنية خفيفة صباح اليوم الخميس قبل أن يستكمل التدريبات بشكل فردي مع طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وبدأ رمضان صبحي تنفيذ بعض الوحدات الخفيفة بالكرة بشكل منفرد في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له تمهيدا لمشاركته تدريجيا في التدريبات الجماعية.

وكشفت الآشعة التي خضع لها اللاعب مؤخرا تحسن حالته وفقا لتقرير خالد محمود طبيب الفريق في التقرير الذي قدمه للجهاز الفني.

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وبدأ حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي في ألمانيا تحت إشراف الطبيب الألماني هيرمان ماير الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

ومن المقرر أن يخضع حمدي فتحي خلال هذه المرحلة لبرنامج علاج طبيعي قبل أن يبدأ في تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية أثناء تواجده في ألمانيا لمدة شهر.

بينما واصل سعد سمير تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة ضمن المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي على أن يتم تقييم حالته قبل البدء في المرحلة الثانية.

وكان سعد سمير قد تعرض لقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام بلاتينوم في الجولة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا.

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