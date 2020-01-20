تحرك من الأهلي مع اتحاد الكرة بسبب بادجي

أرسل الأهلي طلبا رسميا إلى اتحاد الكرة من أجل مخاطبة نظيره النمساوي من أجل استعجال الحصول على البطاقة الدولية لأليو بادجي مهاجم الفريق الجديد.

وتعاقد الأهلي مع المهاجم السنغالي أليو بادجي قادما من رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 سنوات ونصف. (طالع التفاصيل)

وطلب الأهلي من اتحاد الكرة استعجال نادي رابيد فيينا من أجل إرسال البطاقة الدولية لمهاجمه الجديد لقيده في قائمته المحلية والإفريقية، حسبما علم FilGoal.com.

ولم يحدد الأهلي في طلبه لاتحاد الكرة حتى الآن، اللاعب الذي سيتم استبداله من أجانب الفريق من أجل قيد بادجي.

ويحتاج الأهلي للاستغناء عن أحد أجانبه بالإعارة أو البيع النهائي من أجل قيد بادجي.

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي دراسة ناديه لعرض من نادي الاتفاق السعودي من أجل وليد أزارو، إلى جانب طلب نادي الصفاقسي التونسي التعاقد مع جيرالدو. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما النجم الساحلي في الصدارة بـ 9 نقاط.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام النجم من هنا

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