الزمالك يعلن رسميا قيد كاسونجو في قائمته المحلية

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن فريقه قام بقيد كابونجو كاسونجو مهاجمه في قائمته بشكل رسمي يوم الإثنين. وذلك في بيان رسمي عبر موقع القلعة البيضاء.

وصرح مرتضى: "تسلمنا البطاقة الخاصة باللاعب من اتحاد الكرة، لتكتمل قائمة الفريق المحلية وتحق له المشاركة مع الفريق".

وكان مصدر في اتحاد الكرة، قد كشف في وقت سابق لـFilGoal.com أن مديونية الزمالك والتي بلغت 14 مليون جنيها عطلت قيد مهاجم الفريق.

وانضم الدولي الكونغولي إلى صفوف الزمالك في صيف 2017 قادما من الاتحاد السكندري.

رسميًا: كابونجو كاسونجو يعود لصفوف الزمالك. 🚨 مرحباً بك من جديد. 🔙👑 pic.twitter.com/FTHKCiu4c7 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 20, 2020

ولعب كاسونجو 64 مباراة في الدوري المصري وسجل 25 هدفا وصنع 6 أهداف.

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق بنية الزمالك قيد كاسونجو، وهو ما أكده المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة زيسكو الزامبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

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