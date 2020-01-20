عبد العاطي بعد هتافات الجماهير ضده: لن أرحل عن أسوان

الإثنين، 20 يناير 2020 - 18:10

كتب : أحمد شاكر

مجدي عبد العاطي - أسوان - الزمالك

لا توجد أي نية في الوقت الحالي لدى مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان، للرحيل عن تدريب فريقه.

أسوان لم ينتصر سوى مباراة وحيدة في الدوري ضد إنبي في الجولة الخامسة، ومنذ ذلك الحين، تعادل 5 مرات وخسر 3 مرات، وفي المجمل في الدوري هذا الموسم خسر 6 مباريات وتعادل 6 وفاز مباراة

وهتفت بعض من جماهير أسوان التي حضرت لقاء فريقها أمام وادي دجلة، ضد مجدي عبد العاطي بعد نهاية اللقاء بفوز دجلة 3-1.

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وتحدث مجدي عبد العاطي عقب المباراة قائلا: "كل ما يُقال عن رحيلي عن أسوان ليس صحيحا على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "مستمر بشكل طبيعي مع أسوان ولن أرحل".

وتابع "من الطبيعي أن تشعر بعض الجماهير بالغضب ويقولون ما يريدوا، ولكن في النهاية أتعامل مع مجلس إدارة وليس جمهور".

وأكمل حديثه قائلا: "لم نكن موفقين على الإطلاق أمام دجلة. ارتكبنا العديد من الأخطاء والمنافس استغل ذلك وانتصر".

ويقبع أسوان في المركز الأخير في الدوري برصيد 9 نقاط.

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