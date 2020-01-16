رسميا - الأهلي يتعاقد مع بادجي لمدة 4 سنوات ونصف

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجاري.

ويصل اللاعب رفقة أمير توفيق إلى القاهرة مساء اليوم الخميس لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة غدا الجمعة ثم ينضم إلى تدريبات الفريق.

وتعاقد الأهلي مع اللاعب بعد إتمام الاتفاق مع ناديه رابيد فيينا النمساوي.

وحسبما علم FilGoal.com، كلفت النادي الأهلي مبلغ 2 مليون يورو، تسدد على أقساط لمدة عام ونصف.

من جهة أخرى، سيحصل أليو بادجي على 700 ألف دولار في الموسم، تزيد 50 ألف دولار كل موسم .

أليو بادجي المهاجم السنغالي يبلغ من العمر 22 عاما وسبق له المشاركة مع منتخب بلاده للشباب تحت 20 عاما في بطولتي إفريقيا ومونديال 2017.

بادجي شارك في 16 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع هدفا واحدا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم 19 يناير، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

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