الأهلي لـ في الجول: ندرس عرضا من الاتفاق لضم أزارو.. والصفاقسي طلب جيرالدو

الإثنين، 20 يناير 2020 - 22:19

كتب : أحمد الخولي

وليد أزارو - الأهلي - الاتحاد السكندري

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي تلقي ناديه عرضا رسميا من جانب الاتفاق السعودي من أجل وليد أزارو.

وقال أمير توفيق: "الاتفاق السعودي طلب بشكل رسمي استعارة وليد أزارو مع أحقية الشراء".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "كذلك تقدم نادي الصفاقسي التونسي بعرض رسمي من أجل التعاقد مع جيرالدو".

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وأوضح "الصفاقسي طلب استعارة جيرالدو مع أحقية الشراء أيضا".

وتابع "حتى الآن لم نتخذ قرارنا النهائي بخصوص الثنائي. نحن في مرحلة دراسة العرضين في الوقت الحالي، ولم نتخذ قرارنا".

وغاب أزارو عن المشاركة في أخر ثلاث مباريات للأهلي إذ كان على مقاعد البدلاء أمام مصر المقاصة ونادي مصر وتم استبعاده من قائمة مواجهة طنطا.

وسجل أزارو هدفين في مسابقة الدوري الأول كان أمام وادي دجلة والآخر أمام الاتحاد السكندري.

إجمالا المغربي سجل 41 هدفا وصنع 16 في 89 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات وحصد هداف الدوري المصري لموسم 2017-18 برصيد 18 هدفا.

على الجانب الآخر انضم جيرالدو للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قادما من بريميرو دي أوجوستو.

وشارك جيرالدو في 23 مباراة منذ انضمامه لـ الأهلي ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 6.

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