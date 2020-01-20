مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: أرسلنا تذاكر الطيران لـ فخر الدين بن يوسف

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي انتظار الأخير لوصول التونسي فخر الدين بن يوسف من أجل إتمام التعاقد معه بشكل رسمي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "أرسلنا بالفعل تذاكر الطيران لـ فخر الدين بن يوسف".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "ننتظر الآن وصول فخر الدين بن يوسف من أجل إتمام التعاقد معه".

وتابع "ديديه جوميز –المدير الفني للإسماعيلي- طلب تطوير الجانب الهجومي للفريق، ولذلك يتفاوض النادي مع مهاجم أجنبي جديد".

الجناح التونسي صاحب الـ 28 عاما أنهى ارتباطه بفريق الاتفاق السعودي، ليصبح حرا للتوقيع لأي فريق.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب في الدوري المصري، بينما ارتدى قميص الترجي والصفاقسي.

وشارك فخر الدين بن يوسف في 21 مباراة الموسم الماضي مع الاتفاق ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

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ورفع الجناح التونسي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2013 مع الصفاقسي التونسي، في عام اختير من خلاله كلاعب العام.

كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدوري التونسي مرتين. مرة مع الصفاقسي وسم 2012-13 ومرة مع الترجي التونسي موسم 2016-17.

على المستوى الدولي، ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح في تسجيل 6 أهداف.

وشارك فخر الدين بن يوسف في كأس العالم في روسيا ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

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