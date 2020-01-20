البرازيل أرض المواهب.. رسميا - ريال مدريد يتعاقد مع الشاب رينيار

أعلن نادي ريال مدريد تعاقده مع البرازيلي الشاب رينيار جيسوس كارفاليو، قادما من فلامنجو في سوق الانتقالات الشتوية.

النادي الإسباني ذكر في بيانه الرسمي أن رينيار ينضم لـ ريال مدريد في عقد يمتد حتى يونيو 2026.

وذكر البيان أن اللاعب سيلتحق بصفوف ريال مدريد (ب) بعد إنهاء مشاركته مع منتخب البرازيل الأولمبي في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 23 عاما المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020.

وأكمل رينيار 18 عاما يوم أمس، مما دفع ريال مدريد لإعلان التعاقد معه بعد أن ذكرت التقارير عن توصل الميرنجي لاتفاق كامل مع ناديه منذ مطلع الشهر الجاري.

ويلعب رينيار في خط الوسط، ويتم تشبيهه بمواطنه ريكاردو كاكا لاعب ريال مدريد السابق.

وتنتهي بطولة أمريكا الجنوبية تحت 23 عاما يوم 9 فبراير المقبل، وسيكون اللاعب جاهزا بعدها للسفر إلى مدريد وتقديمه كأحدث المواهب البرازيلية الشابة للميرنجي.

وسبق لـ ريال مدريد انتداب لاعبين برازيليين شابين في العامين الماضيين، هما فينيسيوس جونيور من صفوف فلامنجو، ورودريجو جويش من صفوف سانتوس.

وخاض رينيار 15 مباراة مع الفريق الأول لـ فلامنجو، وفاز معه بـ كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي لعام 2019، كما تواجد في القائمة التي احتلت المركز الثاني في كأس العالم للأندية قبل أسابيع.

وتعد هذه الصفقة هي الأولى لـ ريال مدريد في انتقالات يناير، وقد تكون الأخيرة وفقا لـ فلورنتينو بيريز رئيس النادي الذي صرح في وقت سابق أن ناديه لن يدخل السوق.

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