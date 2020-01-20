طارق يحيى لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من تدريب الجيش.. وانتظر رد الإدارة

"الظروف لا تسير معنا بالشكل الجيد لذلك قررت الاعتذار عن عدم استكمال مهمتي مع الفريق".. هكذا قال طارق يحيى بعد خسارة فريقه طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري.

الاتحاد السكندري انتصر على طلائع الجيش بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال طارق يحيى لـFilGoal.com: "الظروف لا تسير بشكل جيد مع الفريق لذلك تقدمت باعتذاري عن عدم استمراري في منصب المدير الفني إلى أحمد المهدي مدير الكرة بالنادي".

وأكمل تصريحاته "والآن انتظر رد مجلس إدارة طلائع الجيش على استقالتي".

ومن المنتظر أن يدرس مجلس إدارة طلائع الجيش استقالة طارق يحيى قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص مصير المدرب.

وتولى طارق يحيى تدريب طلائع الجيش في 11 مباراة وانتصر مرتين.

طارق يحيى فاز على الزمالك ووادي دجلة، وتعادل 3 مرات أمام أسوان وطنطا والإنتاج الحربي، بينما خسر 6 مرات.

الخسارة أمام الاتحاد السكندري هي الثالثة على التوالي لطلائع الجيش، بعد السقوط أمام حرس الحدود والإسماعيلي.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة.

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