أحمد مرتضى: نرفض مواجهة الترجي في قطر لأن سلامة البعثة أهم

الخميس، 16 يناير 2020 - 00:44

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الزمالك بالفوز على الجونة في الدوري المصري

شدد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك إن ناديه متمسك بقرار رفض خوض مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي في دولة قطر.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة القاهرة والناس: "هذا قرار مجلس الإدارة، رفض اللعب في قطر لأسباب موضوعية، كلنا نتمنى لعب مباراة السوبر أمام فريق كبير مثل الترجي ولكن سلامة البعثة أهم".

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي يوم 14 فبراير المقبل في قطر.

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وعن مباراة السوبر ضد الأهلي يوم 20 فبراير بالإمارات، أوضح "بالتأكيد مباراة مهمة بين فريقين كبار، من أعرق أندية العالم وأكثرهم شعبية، أتمنى أن نؤدي ما علينا لنشرف الكرة المصرية والعربية، ونثق في دولة الإمارات وحكومتها".

واستطرد "لقد عانينا من ضغط المباريات في الموسم الماضي، حيث نافس الزمالك على جميع البطولات وحصل على معظمها ونافس على الدوري حتى اللحظات الأخيرة مما أثر على مسيرة الفريق هذا الموسم".

وأتم تصريحاته "أعتقد أن الفريق استعاد تماسكه بشكل سريع، ونتطلع لمستوى أفضل في الفترة القادمة".

وحقق الزمالك الفوز على الجونة بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث بفارق تسع نقاط من الأهلي متصدر الدوري.

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