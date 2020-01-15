الأهلي يصعق طنطا بخماسية ويؤكد انطلاقته المحلية المثالية

فاز الأهلي على طنطا بخماسية دون رد في الجولة 13 من الدوري المصري، مواصلا انطلاقته المحلية المثالية التي وصلت لـ11 مباراة دون هزيمة أو تعادل، انتصارات فقط.

خمسة أهداف، تناوب على تسجيلها حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" (هدفين)، وأحمد الشيخ ومروان محسن، رفعوا رصيد الأحمر للنقطة 33 منفردا بصدارة الدوري، أما طنطا فظل في المركز الـ16 بـ10 نقاط.

الأهلي بدأ المباراة قويا بغية إحراز الهدف الأول، حيث سدد حسين الشحات على مرمى علي فرج لاختباره مبكرا، لكن حارس طنطا تألق أمامه وحول الكرة لركنية لعبت على رأس أحمد الشيخ

10 دقائق فقط، وحصل الشيخ على ركلة جزاء من عرقلة محمد الشاذلي.

حسين الشحات سدد الركلة لكن فرج تصدى لها، قبل أن تعود لجناح الأحمر الذي أودعها المرمى.

ويعد هذا هدف الشحات السادس مع الأهلي هذا الموسم، بعد انتقاله له في يناير الماضي.

وإجمالا، يعد هذا هدف الشحات الـ12 بالقميص الأحمر.

المباراة استمرت سجالا بين الفريقين، بين أداء تجاري من الأحمر ومحاولات دون خطورة من طنطا اللهم إلا تسديدة قوية من أحمد الشناوي علت مرمى محمد الشناوي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

تلك الدقيقة شهدت نهاية ساخنة من الأحمر، عرضية من الشيخ يروضها محمد مجدي "أفشة" لكن علي فرج يتصدى للكرة بشكل رائع أمام أفشة المنفرد، قبل أن تعود الكرة لرامي ربيعة الذي سدد صاروخا من بعد دائرة وسط الملعب، تصدى له علي فرج.

في الشوط الثاني، تعرض محمود متولي لإصابة في الركبة، ولكنه عاد وشارك في المباراة مرة أخرى بعد أن سقط في الدقيقة 53.

وحل كهربا بديلا لأفشة في الدقيقة 60، وألغى له الحكم محمود عاشور هدفا في أول لمسة حيث يبدو أن التهيئة كانت باليد من جونيور أجايي.

وبعد إصابة متولي بـ10 دقائق، خرج وحل منه أحمد فتحي.

وفي الدقيقة 68، سقطت عرضية معلول من علي فرج أمام أحمد الشيخ الذي يسدد لكن مدافع طنطا أنقذها من على خط المرمى.





















































































































































الدقيقة 79 شهدت بداية مهرجان الأهلي، حيث وصلت بينية السولية للشحات الذي حاول الوصول للكرة لكنها ارتدت من علي فرج وتعود لكهربا الذي سددها في الشباك الخالية.

بعد دقيقتين فقط، استغل الشيخ عرضية الشحات وسدد بباطن القدم في سقف مرمى طنطا.

أهداف الأهلي لم تقف هنا، حيث سجل مروان محسن الذي شارك بدلا من أجايي بعد سلسلة من التمريرات انتهت بتمريرة من كهربا لمروان الذي سددها قوية في شباك علي فرج.

وقبل نهاية المباراة، انفرد كهربا، بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية بالكعب، بمرمى علي فرج وسددها في الزاوية الضيقة معلنا هدف الأهلي الخامس.

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