تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة عبد الله جمعة
الأربعاء، 15 يناير 2020 - 19:14
كتب : FilGoal
تعرض عبد الله جمعة لشد قوي في العضلة الخلفية، منعه من استكمال مباراة الجونة والزمالك في الجولة 13 من الدوري.
عبد الله جمعة
النادي : الزمالك
ظهير الزمالك الأيسر عاد للمشاركة مع فريقه أساسيا، لكنه خرج قرب نهاية المباراة بسبب الإصابة.
ومن المنتظر أن يخضع جمعة بناء على هذا التشخيص المبدئي لأشعة، للتأكد من حجم الإصابة وفترة غيابه عن المباريات.
صاحب الـ24 عاما ظهر 10 مرات فقط بقميص الزمالك هذا الموسم، الذي تعرض فيه لأكثر من إصابة أخرهم كانت في العضلة الخلفية كذلك.
ولم يكمل جمعة أيضا مباراة طنطا الأخيرة حيث خرج في الدقيقة 71 حينما فاز الزمالك 3-2.
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