بادجي القريب من الأهلي - سجل في مونديال الشباب.. صورة طائشة أغضبت الجماهير
الأربعاء، 15 يناير 2020 - 19:46
كتب : FilGoal
يعتبر السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي أقرب المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية.
وكان مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي قد أكد لـ FilGoal.com أن بادجي مرشحا لارتداء قميص الفريق. (من هنا)
منتخب الشباب ومزاملة نجم دجلة:
أليو بادجي المهاجم السنغالي يبلغ من العمر 22 عاما وسبق له المشاركة مع منتخب بلاده للشباب تحت 20 عاما في بطولتي إفريقيا ومونديال 2017.
شارك بادجي مع منتخب بلاده في مرحلة الشباب في 9 مباريات وسجل هدفا وحيدا في أمم إفريقيا التي حصد فيها المنتخب السنغالي الوصافة بعد الخسارة من زامبيا بهدفين دون مقابل.
وزامل بادجي خلال فترته مع المنتخب إبراهيما نداي الذي سبق له اللعب لنادي وادي دجلة المصري.
وكان نداي قد انضم لدجلة في صيف 2016 قبل أن يرحل إلى لوزرين السويسري الصيف الماضي.
وفي كأس العالم للشباب 2017 شارك بادجي في الأربع مباريات التي خاضهم منتخب السنغال وصنع هدفا وحيدا في دور المجموعات.
شارك بادجي مع منتخب الشباب بشكل أساسي إذ لعب 694 دقيقة في التسع مباريات.
مشواره:
بدأ بادجي مشواره مع نادي كاسا سبورتس السنغالي قبل أن ينتقل أولى خطواته الاحترافية مع نادي دجورجاردن السويدي في يناير 2017.
لعب بادجي في البداية مع فريق الشباب تحت 21 عاما وسجل 12 هدفا في 16 مباراة كما صنع 3 أهداف أخرى.
أما مع الفريق الأول شارك بادجي في 54 مباراة ونجح في تسجيل 15 هدفا وصنع 4 آخرين في 2379 دقيقة شارك بهم.
انتقل بادجي بعد ذلك إلى رابيد فيينا النمساوي في فبراير 2019 وخاض السنغالي 34 مع الفريق سجل فيهم 9 أهداف وصنع 3 آخرين.
وفي الموسم الجاري شارك في 16 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدف وحيد.
وعلى المستوى القاري شارك بادجي مع فريقه السويدي في مباراتين بالتصفيات التأهيلية للدوري الأوروبي وسجل هدفين.
صورة طائشة:
أثار بادجي غضب جماهير فريقه النمساوي خلال الاسبوع الماضي بسبب صورة له عبر حسابه الشخصي مرتديا قميص فريق رد بل سالزبورج الغريم التقليدي لرابيد فيينا.
ونشر بادجي اعتذارا عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام منذ 3 أيام يعتذر فيه لجماهيره ووصف تلك الصورة بـ "الطائشة".
وكتب بادجي في اعتذاره "قمت بنشر صورة طائشة عبر حسابي، حصلت على القميص من صديقي باتسون داكا، وأنا أقدر استيائكم من ذلك".
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Liebe Rapid-Fans! Vor einigen Tagen habe ich - wie ihr wohl alle mitbekommen habt - einen unüberlegten Moment in meiner Instagram-Story veröffentlicht. Ich bekam dieses Trikot von meinem Freund Patson Daka geschenkt, der, so wie ich, aus Afrika kommt. Trotz aller Freundschaft zu Patson verstehe ich euren Unmut darüber, dass ich das Trikot eines unserer Rivalen getragen habe. Dafür möchte ich mich bei euch und allen im Verein aufrichtig entschuldigen und versichere euch, dass mir so ein Fehltritt nicht mehr passieren wird. Gemeinsam für Rapid - ohne Wenn und Aber. Und vor allem in den richtigen Farben! 💚💙❤ . . Dear Rapid fans! A few days ago, as you probably all noticed, I published a thoughtless moment in my Instagram story. I got this jersey from my friend Patson Daka, who, like me, is from Afrika. Despite my friendship with Patson I understand your displeasure that I wore the shirt of one of our rivals. For this I want to sincerely apologize to you and everyone in the club and I assure you that such a misstep will not happen to me again. Together for Rapid - unconditionally. And above all in the right colors! 💚💙❤ .
وواصل بادجي "أود أن أعتذر لكم عن ذلك وهذا الخطأ لن يحدث مجددا فلنتحد معا من أجل الفريق".
لكن رغم اعتذار بادجي لكن يبدو أن جماهير رابيد فيينا مازالت غاضبة من تصرفه وفقا للتقارير.
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