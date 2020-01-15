بادجي القريب من الأهلي - سجل في مونديال الشباب.. صورة طائشة أغضبت الجماهير

يعتبر السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي أقرب المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية.

وكان مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي قد أكد لـ FilGoal.com أن بادجي مرشحا لارتداء قميص الفريق. (من هنا)

منتخب الشباب ومزاملة نجم دجلة:

أليو بادجي المهاجم السنغالي يبلغ من العمر 22 عاما وسبق له المشاركة مع منتخب بلاده للشباب تحت 20 عاما في بطولتي إفريقيا ومونديال 2017.

شارك بادجي مع منتخب بلاده في مرحلة الشباب في 9 مباريات وسجل هدفا وحيدا في أمم إفريقيا التي حصد فيها المنتخب السنغالي الوصافة بعد الخسارة من زامبيا بهدفين دون مقابل.

وزامل بادجي خلال فترته مع المنتخب إبراهيما نداي الذي سبق له اللعب لنادي وادي دجلة المصري.

وكان نداي قد انضم لدجلة في صيف 2016 قبل أن يرحل إلى لوزرين السويسري الصيف الماضي.

وفي كأس العالم للشباب 2017 شارك بادجي في الأربع مباريات التي خاضهم منتخب السنغال وصنع هدفا وحيدا في دور المجموعات.

شارك بادجي مع منتخب الشباب بشكل أساسي إذ لعب 694 دقيقة في التسع مباريات.

مشواره:

بدأ بادجي مشواره مع نادي كاسا سبورتس السنغالي قبل أن ينتقل أولى خطواته الاحترافية مع نادي دجورجاردن السويدي في يناير 2017.

لعب بادجي في البداية مع فريق الشباب تحت 21 عاما وسجل 12 هدفا في 16 مباراة كما صنع 3 أهداف أخرى.

أما مع الفريق الأول شارك بادجي في 54 مباراة ونجح في تسجيل 15 هدفا وصنع 4 آخرين في 2379 دقيقة شارك بهم.

انتقل بادجي بعد ذلك إلى رابيد فيينا النمساوي في فبراير 2019 وخاض السنغالي 34 مع الفريق سجل فيهم 9 أهداف وصنع 3 آخرين.

وفي الموسم الجاري شارك في 16 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدف وحيد.

وعلى المستوى القاري شارك بادجي مع فريقه السويدي في مباراتين بالتصفيات التأهيلية للدوري الأوروبي وسجل هدفين.

صورة طائشة:

أثار بادجي غضب جماهير فريقه النمساوي خلال الاسبوع الماضي بسبب صورة له عبر حسابه الشخصي مرتديا قميص فريق رد بل سالزبورج الغريم التقليدي لرابيد فيينا.

ونشر بادجي اعتذارا عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام منذ 3 أيام يعتذر فيه لجماهيره ووصف تلك الصورة بـ "الطائشة".

وكتب بادجي في اعتذاره "قمت بنشر صورة طائشة عبر حسابي، حصلت على القميص من صديقي باتسون داكا، وأنا أقدر استيائكم من ذلك".

وواصل بادجي "أود أن أعتذر لكم عن ذلك وهذا الخطأ لن يحدث مجددا فلنتحد معا من أجل الفريق".

لكن رغم اعتذار بادجي لكن يبدو أن جماهير رابيد فيينا مازالت غاضبة من تصرفه وفقا للتقارير.

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