يوم الثأر من الجونة.. الزمالك يواصل انتفاضته المحلية بثنائية شيكابالا وأوناجم

واصل الزمالك انتفاضته المحلية، وحقق الفوز الثالث على التوالي، هذه المرة على حساب الجونة في الجولة 13 من الدوري بهدفين دون رد.

الزمالك ثأر من الفريق الذي تسبب بشكل كبير في عدم حصول الفريق على الدوري في الموسم الماضي بعدما تعادل معه 2-2 قبل جولتين من نهاية المسابقة على نفس الملعب الذي حسم فيه محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أوناجم الانتصار الأبيض خارج الديار.

الزمالك حصد نقطته الـ24 وحافظ على مركزه الثالث، على بعد 5 نقاط ومباراة أقل من الثالث المقاولون العرب، و6 نقاط ومباراتين أكثر من الأهلي متصدر البطولة، بينما بقى الجونة في المركز الـ12 بـ12 نقطة.

المباراة بدأت هادئة، في ربع ساعتها الأولى، قبل أن ينهي شيكابالا هذا الهدوء.

العائد لتشكيل الزمالك الأساسي استلم كرة طولية وسددها بيسراه في أبعد زاوية في مرمى محمود الغرباوي بهدف مسجل بماركة أباتشي الزمالك، ليعلن تقدم فريقه في الدقيقة 15.

وبذلك سجل شيكابالا هدفه الأول هذا الموسم مع الزمالك في مسابقة الدوري في مشاركته الثالثة إذ شارك من قبل أمام مصر المقاصة وإنبي.

وكانت أخر أهداف شيكابالا في مسابقة الدوري المصري في 15 يونيو 2017 في شباك أسوان بالمباراة التي انتهت بذلك الهدف.

بعدها بدقيقتين، كاد باسم علي يتعادل للجونة بعدما انطلق من الجهة اليمنى وراوغ محمود علاء وسدد، لكن أحد نجوم المباراة محمد أبو جبل كان له بالمرصاد بتصد واثق بمرفق اليد.

ونال عمر السعيد بطاقة صفراء في الدقيقة 30 من عمر المباراة بعد تدخل قوي على محمد محسن "ليلة".

وبعدها بـ8 دقائق نال أحمد حمدي بعد تدخل قوي على طارق حامد.

وفي الدقيقة 44، هدد الجونة الزمالك بهجمة منظمة انتهت بعرضية من عمرو بركات لعمرو عبد الفتاح الذي لعبها عكس حركة أبو جبل، لكن الحارس الذي حافظ على شباكه نظيفة في آخر 4 مباريات تألق في التصدي للكرة.

الشوط الثاني استمر على نفس الوتيرة، سيطرة زمالكوية ومحاولات على استحياء من الجونة.

10 دقائق وكان الزمالك يسجل الهدف الثاني، حينما نجح شيكابالا في قطع تمريرة خاطئة من لاعبي الجونة في منتصف الملعب ثم مرر الكرة لأوباما الذي مررها بدوره لأوناجم على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية مرت على يمين الغرباوي لداخل الشباك.

أوناجم سجل ثاني أهدافه مع الزمالك في الدوري، بعد تسجيله في فوز الزمالك على طنطا في الجولة الماضية 3-2.

وفي الدقيقة 60، أجرى باتريس كارتيرون أول تغييراته بخروج فرجاني ساسي ومشاركة محمد حسن، ثم شارك مصطفى فتحي على حساب شيكابالا.

وواصل محمد أبو جبل التألق أمام تسديدات أحمد ريان وأحمد حمدي، التي بعدت عن المرمى أيضا في أحيان كثيرة قبل خروج الثاني ومشاركة والتر بواليا.

ونال كارتيرون إنذارا في الدقيقة 80 للاعتراض على الحكم أمين عمر، قبل أن يكمل الزمالك المواجهة بـ10 لاعبين حيث خرج عبد الله جمعة مصابا بشد في العضلة الخلفية، بعد دقائق من مشاركة مصطفى محمد على حساب عمر السعيد الذي بدأ المباراة.