غياب طارق حامد والسعيد عن مواجهة الزمالك والمصري للإيقاف

يغيب كل من طارق حامد وعمر السعيد عن الزمالك خلال مواجهة المصري المقبلة مساء الاثنين ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري المصري بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل عمر السعيد على البطاقة الصفراء في الدقيقة 29 بينما طارق حامد في الدقيقة 40 خلال مواجهة الزمالك أمام الجونة.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز بهدفين دون رد أمام الجونة ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري.

وكان عمر السعيد في رصيده بطاقتين صفراوتين تحصل عليهما خلال مشاركته أمام الاتحاد السكندري في افتتاح مسابقة الدوري ونادي مصر في الجولة الثالثة.

أما طارق حامد والذي غاب عن المواجهة السابقة أمام طنطا بسبب الطرد في مواجهة أسوان فيغيب عن المباراة المقبلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وكان طارق حامد قد تعرض للطرد أمام أسوان بسبب الحصول على بطاقتين صفراوتين وبذلك يتم احتسابهما كبطاقة واحدة مع البطاقات المتراكمة.

ويلعب الزمالك أمام المصري يوم الاثنين المقبل في السابعة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في مسابقة الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 12 مباراة خاضهم بفارق 9 نقاط عن الأهلي المتصدر.

ويستعد الزمالك في الوقت نفسه لمواجهة مازيمبي الكونغولي مساء الجمعة 24 يناير ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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