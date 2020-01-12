صدقي يفتح النار: لست صغيرا ليتهمني الهلال بالتواطؤ مع الأهلي

فتح حمادة صدقي المدير الفني لسموحة النار على نادي الهلال السوداني بعد اتهامات الأخير له بالهروب عنه وتركه لتولي تدريب الفريق السكندري.

وقال صدقي عبر برنامج الماتش المذاع بقناة صدى البلد: "بعد كل مباراة لي مع الهلال أسافر إلى مصر لمدة يومين لأننا نلعب في دوري أبطال إفريقيا لقاء كل أسبوعين والدوري السوداني في مرحلة توقف".

وأضاف "بعد مباراة النجم الساحلي الأولى في تونس سافرت مباشرة إلى مصر، وحددت أيضا موعد السفر عقب لقاء العودة منذ عدة أيام وأبلغت مجلس الإدارة بهذا الموعد".

وكشف صدقي أسباب رحيله عن الهلال قائلا: "بعدما وصلت إلى السودان وجدت الكثير من الأمور ليست على ما يرام وطالبت بتصحيح الكثير من الأوضاع ولكن لم يحدث أي شيء".

وواصل "بعد مباراة النجم الأولى عدت إلى السودان لأجد 5 لاعبين فقط في المران وعندما سألت عن سبب غياب باقي الفريق أخبروني أن عقودهم انتهت يوم 31 ديسمبر، ويجب أن ننتظر لعدة أيام قبل تجديد العقود مرة أخرى".

وأكمل "لم أجد المناخ المناسب للعمل هناك، وطلبت تغيير الأوضاع من الأمين العام للفريق ومجلس الإدارة ورئيس النادي ولكن لم يستجيب لي أحد".

واستمر في تصريحاته "اتصلت برئيس النادي وأخبرته أن الظروف غير مناسبة لي أثناء سفري إلى القاهرة وسألني هل سأعود مرة أخرى فأخبرته أنني سوف أدرس موقفي ثم أخبره به".

وكشف "وبعدها بدقائق فوجئت بأن نادي الهلال أصدر بيانا يتهمني فيه بالهروب والتواطؤ مع الأهلي".

وشن حمادة صدقي هجوما عنيفا على الهلال قائلا: "لست صغيرا لأهرب من تدريب أي فريق، أخبرتهم بموقفي".

وتعجب قائلا "وإذا كان هناك أي ترتيبات بيني والأهلي بسبب وقوع الأخير في المجموعة ذاتها كان من الأفضل أن أستمر مع الفريق بدلا من الرحيل عنه".

وأتم تصريحاته "هناك أيضا بعض الملابسات والأمور التي أدت إلى رحيلي عن النادي سوف أكشف عنها في وقت لاحق".

ماذا حدث؟

الهلال السوداني أعلن قبل أسابيع تعيين حمادة صدقي مدربا للفريق، وقاد المدرب المصري الفريق الأزرق في مباراتين في مجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي.

قبل أن يعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة في وقت سابق عن تعيين حمادة صدقي كمدير فني للفريق خلفا لـ حسام حسن بعد ساعات قليلة من خسارة الهلال على ملعبه أمام النجم. (طالع التفاصيل)

وأصدر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بيانا رسميا اتهم من خلاله حمادة صدقي المدير الفني الجديد لـ سموحة بـ "الهروب".

وزعم الهلال في بيانه "هروب حمادة صدقي إلى مصر يبدو مرتبا بسبب وضع الأهلي المصري في المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا". (طالع التفاصيل)

وبعدها أعلن الهلال تعيين الفاتح النقر في منصب المدير الفني للفريق، خلفا للمصري حمادة صدقي. (طالع التفاصيل)

ورد مصدر داخل الأهلي لـFilGoal.com على بيان الهلال السوداني مؤكدا أن النادي الأحمر يرفض تماما اتهامات الهلال ويشعر بالصدمة وأنه سيرد عليهم بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وبذلك يقود المدرب الجديد الفاتح النقر فريق الهلال في الجولتين الخامسة والسادسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ضد بلاتينيوم الزيمبابوي والأهلي.

ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الثانية في دوري الأبطال برصيد 9 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثاني بـ7 نقاط، والهلال ثالثا بـ6 نقاط، وأخيرا بلاتينيوم بنقطة واحدة.

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