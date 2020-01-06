ميدو: صلاح والأجيال الجديدة وجهوا رسالة رائعة عن العرب والأفارقة في كرة القدم

الإثنين، 06 يناير 2020 - 12:27

كتب : FilGoal

ميدو

قال أحمد حسام "ميدو" نجم توتنام والزمالك السابق، ومدرب مصر للمقاصة الحالي، إن محمد صلاح نجم ليفربول والأجيال الجديدة من اللاعبين العرب والأفارقة أرسلوا للعالم رسالة رائعة.

رياض محرز

النادي : مانشستر سيتي

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

حديث ميدو كان خلال ندوة بجامعة القاهرة على هامش حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) المقرر له يوم الثلاثاء في سهل حشيش بالغردقة.

وقال ميدو الذي يملك تجربة احترافية في بلجيكا وهولندا وإيطاليا، بجانب إنجلترا: "محمد صلاح أثبت أن اللاعب العربي والإفريقي عندما يملك فرصة عادلة للتألق في أفضل مستوى، أنه يقدر على ذلك".

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وشدد ميدو "حديثي عن الـ3 لاعبين، محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز، وكل الأجيال الجديدة من اللاعبين العرب والأفارقة".

ميدو تحدث عن تجربته قائلا: "عندما سافرت من مصر عام 1999 إلى بلجيكا، كنت بعمر الـ16، وكان قرارا صعبا. فارق الثقافات أشعرني بالغربة، في أوقات ضعفت وعدت إلى مصر لكن حلمي كان يجعلني أعود في كل مرة".

وحضر ميدو الندوة رفقة بطل كأس العالم 1998 يوري دجوركاييف، ومدربة منتخب كوت ديفوار للكرة النسائية كليمانتين توريه، ولاعبة كرة القدم الفرنسية لورا جورج.

واعتذر أسطورة الكرة الإيفوارية ديدييه دروجبا عن عدم حضور الندوة.

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ماني نافس على الجائزة في المواسم الثلاثة الأخيرة لكن محرز توج بها في 2016 ثم حصدها النجم المصري محمد صلاح حصدها في 2017 و2018.

ويعلن أيضا عن أفضل لاعب في بطولات الأندية والتي يتنافس عليها طارق حامد القلب النابض للزمالك مع أنيس البدري ويوسف بلايلي.

ويمنح كذلك جائزة لأفضل مدرب والتي يتنافس عليها الجزائري جمال بلماضي والسنغالي أليو سيسيه والتونسي معين الشعباني.

ويختار أفضل منتخب للرجال بين السنغال والجزائر ومدغشقر، وأفضل منتخب للسيدات بين الكاميرون وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وأفضل لاعب صاعد بين أشرف حكيمي المغربي وصامويل شوكويزي النيجيري وفيكتور أوزيمين النيجيري.

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