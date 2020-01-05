أمير توفيق يجيب: هل ينتقل أزارو للدوري السعودي؟

الأحد، 05 يناير 2020 - 23:09

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - بلاتينيوم

أجاب أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي عن إمكانية انتقال وليد أزارو مهاجم الفريق إلى صفوف أحد الأندية السعودية هذا الشهر.

وليد أزارو

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال توفيق عبر إذاعة الشباب والرياضة "أزارو مستمر معنا فهو لاعب كبير ولا صحة لما يتردد بشأن انتقاله لأحد الأندية السعودية".

وعن الصفقة الشتوية الثانية أضاف "من الوارد ضم مهاجم أو مدافع فالأمور غير مستقرة وهناك متغيرات، لقد أصيب سعد سمير وسيغيب لفترة طويلة وريني فايلر قد يغير رأيه".

أخبار متعلقة

فايلر: استبدال ديانج من أجل الراحة.. حصول اللاعبين على بطاقات أمر طبيعي للمرة السادسة في التاريخ.. الأهلي يحقق 10 انتصارات متتالية في انطلاقة الدوري طبيب الأهلي: مروان يعاني من كدمة في مشط القدم.. ويتواجد أمام بلاتينوم

وتعاقد الأهلي مع محمود عبد المنعم كهربا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديبورتيفو آفيش البرتغالي ليكون أولى الصفقات الحمراء الشتوية.

وقال أمير توفيق بشأنه "الأمور كانت مستقرة في صفقة كهربا وانتظرنا البطاقة الدولية من الاتحاد البرتغالي ولسنا طرفا في أزمة اللاعب مع نادي الزمالك".

طالع أيضا

تصريحات مثيرة من وكيل ساسي

الزمالك يثور في وجه طنطا

ماذا قال أوناجم بعد هدفه الأول مع الزمالك

الأهلي أزارو الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-1-2020 والقنوات الناقلة.. قمة إيطالية مرتقبة 48 دقيقة | أوروبا
تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر ساعة | مصر
سلة - الجندي لـ في الجول: ما حدث أمام الزمالك نرفزة ملعب ونحن ولاعبيه "أخوات".. هدفنا مباراة الاتحاد ساعة | رياضات أخرى
بالفيديو - قبل مواجهة يوفنتوس.. سقوط مفاجئ لـ روما أمام تورينو ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – ماني يتدرب في ملعب الجونة قبل حفل الأفضل في إفريقيا ساعة | أوروبا
علي فرج لـ في الجول: الخوف من ضياع الفوز أمام الزمالك سبب خسارة طنطا 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 2 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 3 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول 4 في الجول يكشف – الأهلي قد يلغي فكرة "الإنجاز مقابل الاستمرار" لضمان بقاء فايلر

قد ينال إعجابك