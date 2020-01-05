أمير توفيق يجيب: هل ينتقل أزارو للدوري السعودي؟

أجاب أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي عن إمكانية انتقال وليد أزارو مهاجم الفريق إلى صفوف أحد الأندية السعودية هذا الشهر.

وليد أزارو النادي : الأهلي الأهلي

وقال توفيق عبر إذاعة الشباب والرياضة "أزارو مستمر معنا فهو لاعب كبير ولا صحة لما يتردد بشأن انتقاله لأحد الأندية السعودية".

وعن الصفقة الشتوية الثانية أضاف "من الوارد ضم مهاجم أو مدافع فالأمور غير مستقرة وهناك متغيرات، لقد أصيب سعد سمير وسيغيب لفترة طويلة وريني فايلر قد يغير رأيه".

وتعاقد الأهلي مع محمود عبد المنعم كهربا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديبورتيفو آفيش البرتغالي ليكون أولى الصفقات الحمراء الشتوية.

وقال أمير توفيق بشأنه "الأمور كانت مستقرة في صفقة كهربا وانتظرنا البطاقة الدولية من الاتحاد البرتغالي ولسنا طرفا في أزمة اللاعب مع نادي الزمالك".

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