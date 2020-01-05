خبر في الجول – ماني يتدرب في ملعب الجونة قبل حفل الأفضل في إفريقيا

الأحد، 05 يناير 2020 - 23:41

كتب : FilGoal

ماني - ليفربول

لا يريد السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول أن يترك أي يوم ليمر دون أن يواصل تدريباته للحفاظ على لياقته.

وعلم FilGoal.com إن ماني سيتدرب على ملعب الجونة مساء يوم الإثنين وذلك قبل حفل الأفضل في إفريقيا.

محترفنا المصري محمد صلاح ينافس ماني ورياض محرز على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

أخبار متعلقة

خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا الاتحاد السنغالي: إفريقيا ستكون أضحوكة العالم إذا لم يتوج ماني بجائزة الأفضل أنشيلوتي يحذر من صلاح وماني ويكشف: ليفربول أرادني في 2015 لكن أصاب باختيار كلوب كاف يرسل طائرة خاصة لنقل صلاح وماني ومحرز إلى الغردقة

ويصل ماني إلى مصر عصر يوم الإثنين على أن يتدرب على ملعب الجونة مساء نفس اليوم، حسبما علم FilGoal.com.

ويرافق ماني 7 مرافقين من ليفربول من بينهم معد بدني سيقود معه التدريبات في ملعب الجونة.

ومن المنتظر إخطار مسؤولي ملعب الجونة يوم الإثنين بتفاصيل تواجد ماني في الملعب ومدة استمراره.

ووصل بالفعل ثنائي من أمن ليفربول إلى فندق الإقامة اليوم الأحد من أجل إجراءات تأمين غرفة ماني.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق احتمالية عدم حضور محمد صلاح لحفل الأفضل في إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وتقام حفل الأفضل في إفريقيا في الغردقة في السابع من يناير المقبل.

طالع أيضا

تصريحات مثيرة من وكيل ساسي

الزمالك يثور في وجه طنطا

ماذا قال أوناجم بعد هدفه الأول مع الزمالك

في إنجلترا ماني السنغال ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – ماني يتدرب في ملعب الجونة قبل حفل الأفضل في إفريقيا 31 دقيقة | أوروبا
علي فرج لـ في الجول: الخوف من ضياع الفوز أمام الزمالك سبب خسارة طنطا 43 دقيقة | الدوري المصري
أمير توفيق يجيب: هل ينتقل أزارو للدوري السعودي؟ ساعة | الدوري المصري
عواد لـ في الجول: أصريت على السفر مع الزمالك لدعم محمد صبحي ساعة | الدوري المصري
فايلر: استبدال ديانج من أجل الراحة.. حصول اللاعبين على بطاقات أمر طبيعي ساعة | الدوري المصري
سلة - الاتحاد يهزم الأهلي ويتصدر بالعلامة الكاملة.. والجزيرة يفوز على الزمالك بالشوط الإضافي ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 2 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 3 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول 4 في الجول يكشف – الأهلي قد يلغي فكرة "الإنجاز مقابل الاستمرار" لضمان بقاء فايلر

قد ينال إعجابك