خبر في الجول – ماني يتدرب في ملعب الجونة قبل حفل الأفضل في إفريقيا

لا يريد السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول أن يترك أي يوم ليمر دون أن يواصل تدريباته للحفاظ على لياقته.

وعلم FilGoal.com إن ماني سيتدرب على ملعب الجونة مساء يوم الإثنين وذلك قبل حفل الأفضل في إفريقيا.

محترفنا المصري محمد صلاح ينافس ماني ورياض محرز على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

ويصل ماني إلى مصر عصر يوم الإثنين على أن يتدرب على ملعب الجونة مساء نفس اليوم، حسبما علم FilGoal.com.

ويرافق ماني 7 مرافقين من ليفربول من بينهم معد بدني سيقود معه التدريبات في ملعب الجونة.

ومن المنتظر إخطار مسؤولي ملعب الجونة يوم الإثنين بتفاصيل تواجد ماني في الملعب ومدة استمراره.

ووصل بالفعل ثنائي من أمن ليفربول إلى فندق الإقامة اليوم الأحد من أجل إجراءات تأمين غرفة ماني.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق احتمالية عدم حضور محمد صلاح لحفل الأفضل في إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وتقام حفل الأفضل في إفريقيا في الغردقة في السابع من يناير المقبل.

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