مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-1-2020 والقنوات الناقلة.. قمة إيطالية مرتقبة

أحد كروي مثير انتهى، ولكن الإثارة لم تنته.. فأهلا بكم في الإثنين الكروي.

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فيورنتينا يحل ضيفا على بولونيا في الواحدة والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 4 في الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

وفي الرابعة عصرا، يستضيف ميلان مع زلاتان إبراهيموفيتش نظيره سامبدوريا على بي إن سبورتس 1.

ويلعب يوفنتوس في نفس التوقيت أمام كالياري على بي إن سبورتس 4.

وفي العاشرة إلا ربع مساءً تنطلق قمة نارية مرتقبة تجمع بين نابولي وإنتر ميلان على بي إن سبورتس 4.

وتختتم مباريات كأس إنجلترا بمواجهة أرسنال أمام ليدز يونايتد في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 2.

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