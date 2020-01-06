تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

الإثنين، 06 يناير 2020 - 00:31

كتب : FilGoal

بليسنج إليكي

على ما يبدو فأن الأهلي لم يعد مهتما بالتعاقد مع المهاجم النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري حسبما كشفت التقارير السويسرية.

صحيفة (Luzerner Zeitung) السويسرية زعمت في تقرير حصري لها "الأهلي لم يعد مهتما بالتعاقد مع إليكي".

وتعاقد لوزيرن السويسري مع فابيو سيليستيني كمدير فني جديد للفريق قبل أن يخوض إليكي تدريبه الأول معه.

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الأهلي ورغم تقدمه في المفاوضات مؤخرا مع النادي السويسري، إلا أن "الأمور تجمدت الآن ولا يرغب النادي المصري في ضم إليكي"، وفقا للصحيفة السويسرية.

وتحدثت الصحفية السويسرية مع ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي عن إليكي، وربما تصريحات مدرب المارد الأحمر تؤكد صرف النظر عن المهاجم النيجيري.

وقال فايلر: "الحديث عن التعاقد مع إليكي قد انتهى".

تصريحات مثيرة اعتمدت عليها الصحيفة لتؤكد "استمرار إليكي مع لوزيرن".

وشرحت الصحيفة، من وجهة نظرها، سبب تراجع الأهلي عن الصفقة وكتبت "أداء إليكي هذا الموسم مُخيب للآمال على عكس ما فعله الموسم الماضي".

وخاض صاحب الـ 23 عاما 21 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف.

وسبق لـ إليكي التدرب تحت قيادة فايلر الذي ضمه لـ لوزيرن في يوليو من عام 2018.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي في وقت سابق: " من الوارد ضم مهاجم أو مدافع فالأمور غير مستقرة وهناك متغيرات، لقد أصيب سعد سمير وسيغيب لفترة طويلة وريني فايلر قد يغير رأيه". (طالع التفاصيل)

وتعاقد الأهلي مع محمود عبد المنعم "كهربا" ويتبقى له صفقة أخرى لم تتحدد حتى الآن، وفقا لـ أمير توفيق.

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