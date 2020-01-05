خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا

حضور محترفنا المصري محمد صلاح لحفل الأفضل في إفريقيا لعام 2019 المقام في مصر، أصبح في محل شك الآن.

صلاح ينافس السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وعلم FilGoal.com إن ليفربول أرسل خطابا رسميا للجنة المنظمة للحفل بتفاصيل حضور ماني للقاهرة، ولكن الخطاب لم يشهد ذكر أي معلومات عن حضور صلاح.

ماني سيطير من إنجلترا لـ القاهرة في طائرة خاصة تخص ليفربول، على أن يصل عصر يوم الإثنين رفقة 7 مرافقين من الفريق الإنجليزي، حسبما علم FilGoal.com.

ووصل بالفعل ثنائي من أمن ليفربول إلى فندق الإقامة اليوم الأحد من أجل إجراءات تأمين غرفة اللاعب.

خطاب ليفربول لم يتضمن أي معلومة عن حضور محمد صلاح إلى الحفل، مما يُثير الشكوك حول تواجده.

وتجرى محاولات من اللجنة المنظمة لحفل الأفضل في إفريقيا مع محمد صلاح من أجل التواجد على نفس الطائرة والقدوم رفقة ماني، حسبما كشف مصدر مسؤول لـ FilGoal.com.

حتى اللحظة لم يؤكد محمد صلاح حضوره من عدمه لحفل الأفضل في إفريقيا

وعلى الجانب ذاته، علم FilGoal.com بتقدم الجزائري رياض محرز باعتذار رسمي للجنة المنظمة عن عدم حضور الحفل.

وتقام حفل الأفضل في إفريقيا في الغردقة في السابع من يناير المقبل.

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