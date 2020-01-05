أوناجم: هدفي الأول سيكون نقطة تحول في مشواري مع الزمالك

الأحد، 05 يناير 2020 - 19:51

كتب : FilGoal

محمد أوناجم - تصميم محمد أسامة

تحدث المغربي محمد أوناجم مهاجم الزمالك عقب تسجيله لأول مرة بقميص الفارس الأبيض.

الزمالك انتصر على طنطا بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير ضمن الجولة الـ 12 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الزمالك تقدم أولا قبل أن يقلب طنطا الطاولة ويتقدم 2-1 إلا أن أوناجم تعادل قبل أن يسجل أحمد سيد "زيزو" هدف الانتصار.

أخبار متعلقة

كلمة السر "زيزو".. الزمالك يقتل أحلام طنطا بعودة رائعة +90 أيمن المزين: كنا نقدر بسهولة على الانتصار أمام الزمالك ولكن مدرب الزمالك يكشف سبب تشكيل كارتيرون أمام طنطا.. ورسالة لقطاع الناشئين أوناجم يفتتح أهدافه بقميص الزمالك بهز شباك طنطا

وقال أوناجم: "سعيد للغاية بهدفي اليوم والذي كان نقطة التحول في المباراة".

وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين عقب المباراة "الفوز يعد هاما في ظل الغيابات العديدة التي نعاني منها ولكن الجميع على قدر المسؤولية".

وتابع "هدفي اليوم سيكون نقطة تحول في مشواري مع الزمالك".

وأشار "الأمور ستكون أفضل في الفترة المقبلة مع الزمالك. القادم أفضل".

هدف أوناجم هو الأول له بقميص الزمالك منذ انضمامه للقلعة البيضاء قادما من الوداد المغربي.

سجل عمر السعيد، ومحمد أوناجم، وأحمد سيد "زيزو" ثلاثية الزمالك، فيما سجل وليد عادل هدفا طنطا.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ21 في المركز الثالث بترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة العاشرة في المركز الـ 15.

اقرأ أيضا:

هل يتعاقد الأهلي مع عمر السومة

تعادل بين المقاولون والمقاصة في مباراة مثيرة للجدل

حجازي وتشيلسي يتأهلان في كأس إنجلترا

الحضري يعتذر عن عدم المشاركة في مباراة الأساطير

تكذيب رغبة غانا في التعاقد مع فايلر

في الدوري الزمالك طنطا أوناجم

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: 4 أندية سددت مديونياتها.. لن يُسمح بقيد أي لاعب قبل الدفع 7 دقيقة | الدوري المصري
هديتان من أفشة.. مروان محسن يسجل ثنائية لـ الأهلي أمام نادي مصر 9 دقيقة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: ما فعله ساسي أكبر رد على كل ما يُقال.. لن يهرب أبدا من الزمالك 45 دقيقة | الدوري المصري
في غياب الأساسيين.. ليفربول يهزم إيفرتون بقذيفة جونز ويتأهل بكأس إنجلترا ساعة | أوروبا
أوناجم: هدفي الأول سيكون نقطة تحول في مشواري مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
أيمن المزين: كنا نقدر بسهولة على الانتصار أمام الزمالك ولكن ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

قد ينال إعجابك