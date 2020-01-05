أوناجم: هدفي الأول سيكون نقطة تحول في مشواري مع الزمالك

تحدث المغربي محمد أوناجم مهاجم الزمالك عقب تسجيله لأول مرة بقميص الفارس الأبيض.

الزمالك انتصر على طنطا بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير ضمن الجولة الـ 12 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الزمالك تقدم أولا قبل أن يقلب طنطا الطاولة ويتقدم 2-1 إلا أن أوناجم تعادل قبل أن يسجل أحمد سيد "زيزو" هدف الانتصار.

وقال أوناجم: "سعيد للغاية بهدفي اليوم والذي كان نقطة التحول في المباراة".

وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين عقب المباراة "الفوز يعد هاما في ظل الغيابات العديدة التي نعاني منها ولكن الجميع على قدر المسؤولية".

وتابع "هدفي اليوم سيكون نقطة تحول في مشواري مع الزمالك".

وأشار "الأمور ستكون أفضل في الفترة المقبلة مع الزمالك. القادم أفضل".























































































هدف أوناجم هو الأول له بقميص الزمالك منذ انضمامه للقلعة البيضاء قادما من الوداد المغربي.

سجل عمر السعيد، ومحمد أوناجم، وأحمد سيد "زيزو" ثلاثية الزمالك، فيما سجل وليد عادل هدفا طنطا.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ21 في المركز الثالث بترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة العاشرة في المركز الـ 15.

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