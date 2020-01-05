فايلر: استبدال ديانج من أجل الراحة.. حصول اللاعبين على بطاقات أمر طبيعي

الأحد، 05 يناير 2020 - 22:57

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي - نادي مصر

برر ريني فايلر المدير الفني للأهلي خروج أليو ديانج بسبب حاجته لقليل من الراحة وليس بسبب البطاقة الصفراء.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

ويغيب ديانج عن المواجهة المقبلة للأهلي أمام طنطا ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري والمقرر لها يوم 15 يناير بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عن سبب تغييراته: "ديانج لاعب صغير عمره 23 عاما وشارك في أكثر مباراة الفترة الأخيرة، لذلك كان يحتاج لقليل من الراحة".

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وأضاف "أما بالنسبة لنزول محمود متولي فذلك لسماح نتيجة اللقاء مشاركته بعد غياب فترة بسبب الإصابة بصورة تدريجية".

وشدد فايلر "كل لاعب في الفريق يؤدي المطلوب منه في جميع المراكز التي يشارك بها وهذا ما يهمني".

وعن قلقه من حصول اللاعبين على بطاقات صفراء قال فايلر: "اللعب في مركز الدفاع أو الوسط الدفاعي يكون أكثر عرضة لتلقي البطاقات الصفراء".

وتابع "الأهم بالنسبة لي الأداء داخل الملعب وهو ما يحدث منهم، أما كثرة البطاقات لا تشغلني ولا تسبب أزمة للجهاز الفني".

وأخيرا عن خروج محمد مجدي أفشة ومعاناة الأهلي في مركز الوسط الدفاعي بعد خروج ديانج قال فايلر: "لا".

وأتم تصريحاته "لا هي إجابة سريعة وبإيجاز عن ذلك السؤال، لا نعاني في هذا المركز وكل لاعب يؤدي وفقا لطبيعة مركزه".

وينفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 10 مباريات بالعلامة الكاملة، واستقبلت شباك الفريق هدفين فقط.

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