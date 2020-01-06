الحاجي ضيوف: أثق بنسبة 1000% في فوز ماني بجائزة الأفضل بإفريقيا

يثق الحاجي ضيوف نجم السنغال السابق في فوز مواطنه ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 يوم الثلاثاء.

ويكشف الاتحاد الإفريقي "كاف" في حفله يوم الثلاثاء النقاب عن المتوج بجائزة أفضل لاعب في القارة خلال 2019، والتي يتنافس عليها محمد صلاح نجم مصر مع ساديو ماني ورياض محرز.

وقال ضيوف في تصريحات أبرزها موقع جالسينفوت: "أثق بنسبة 1000% في تتويج ساديو ماني بالجائزة".

وأضاف "في 2019 قدم ماني مستويات رائعة تجعله يستحق الحصول على لقب أفضل لاعب إفريقي".

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وأكمل مهاجم ليفربول السابق "أنا فخور للغاية بما يقدمه ساديو، لو كان الأمر بيدي لمنحته الجائزة".

ماني نافس على الجائزة في المواسم الثلاثة الأخيرة لكن محرز توج بها في 2016 ثم حصدها النجم المصري محمد صلاح حصدها في 2017 و2018.

ويعلن أيضا عن أفضل لاعب في بطولات الأندية والتي يتنافس عليها طارق حامد القلب النابض للزمالك مع أنيس البدري ويوسف بلايلي.

ويمنح كذلك جائزة لأفضل مدرب والتي يتنافس عليها الجزائري جمال بلماضي والسنغالي أليو سيسيه والتونسي معين الشعباني.

ويختار أفضل منتخب للرجال بين السنغال والجزائر ومدغشقر، وأفضل منتخب للسيدات بين الكاميرون وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وأفضل لاعب صاعد بين أشرف حكيمي المغربي وصامويل شوكويزي النيجيري وفيكتور أوزيمين النيجيري.

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