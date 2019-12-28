أهلي جدة يوضح حقيقة "الاقتراب من ضم فرجاني ساسي"

رد أحمد بامعوضه المدير التنفيذي للكرة في نادي أهلي جدة على ما يُقال بخصوص اقتراب ناديه من التعاقد مع فرجاني ساسي نجم الزمالك.

وقال بامعوضه: "الاقتراب من ضم ساسي؟ غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته مع قناة SBC "لم يحدث أي مفاوضات مع فرجاني ساسي".

ويرى المدير التنفيذي لأهلي جدة "ما يُقال مجرد اجتهادات صحفية. البعض ربط رغبتنا في التعاقد مع صانع ألعاب، باسم فرجاني ساسي، على الرغم من أنه لا يشغل هذا المركز من الأساس".

وشدد "ننفي وجود أي مفاوضات مع فرجاني ساسي".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق إن ساسي ليس ضمن أولويات أهلي جدة تحت قيادة كريستيان جروس.

برغم تسجيل ساسي لـ7 أهداف وصناعته لـ4 في 23 مباراة مع جروس بقميص الزمالك، إلا أن FilGoal.com علم أن التدعيم بساسي ليس على طاولة السويسري في الوقت الحالي. (طالع التفاصيل)

فرجاني ساسي انضم للزمالك مطلع الموسم الماضي من النصر السعودي.

وبالقميص الأبيض تألق ساسي في 48 مباراة مسجلا 10 أهداف وصانعا 6 أهداف.

وحقق ساسي مع الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الموسم الماضي، إلى جانب لقب كأس مصر.

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