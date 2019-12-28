في يوم الأبرياء.. ريال سوسيداد يعلن إعارة أوديجارد لـ مانشستر سيتي

"يا لها من راحة" هكذا أعلن نادي ريال سوسيداد على موقعه الرسمي انضمام لاعبه النرويجي مارتن أوديجارد لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

مارتن أوديجارد النادي : ريال سوسيداد ريال سوسيداد

النادي الباسكي شكّر اللاعب على ما قدمه من احترافية وتمنى له الأفضل في المستقبل.

وأضاف النادي "لقد قررنا اتخاذ هذا القرار لتفادي التساؤلات الإعلامية لمدة 6 أشهر مقبلة، يا لها من راحة".

إعلان ريال سوسيداد عن انتقال لاعبه يأتي في اليوم المشهور بـ "كذبة ديسمبر" والمعروف بـ "يوم الأبرياء" في إسبانيا وبعض دول أمريكا الجنوبية والمرادف ليوم "كذبة أبريل" في أغلب دول العالم.

اليوم يوافق في يوم 28 ديسمبر بالتقويم الكاثوليكي ولا يرتبط بذكرى مضحكة، إذ كان الأطفال يموتون بمعدلات كبيرة لدرجة أن كل عائلة فقدت طفلا على الأقل في العصور القديمة.

ومن أجل تخفيف وطأة الأمر، قررت إسبانيا تكريم الأطفال بإعطائهم هدايا ومحاولة إطلاق النكات المضحك للعثور على روح الطفل داخلك فكانت تلك أفضل طريقة، ثم تحول الأمر لاستخدام الأخبار المزيفة التي قد تتحول لإثارة الجدل.

وتشارك أكبر الصحف والمواقع في ذلك اليوم، إذ سبق لصحيفة ماركا الإسبانية أن أطلقت عنوانا بإعادة دربي مدريد بين ريال وأتليتكو في 1988 وهي المباراة التي طالب ريال مدريد بإعادتها.

صحيفة موندو ديبورتيفو أعلنت في 2019 أن الإسباني جيرار بيكيه سيعلن اعتزاله ويتولى رئاسة النادي الكتالوني في 2021 ويُغير اسم ملعب كامب نو إلى "واكا واكا" مستخدما اسم أغنية صديقته شاكيرا لأغنية كأس العالم 2006، كل هذا على سبيل المزاح.

أوديجارد البالغ 21 عاما سجل 4 وصنع 5 في الدوري الإسباني خلال 16 مباراة الموسم الجاري.

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