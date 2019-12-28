المدير الرياضي لـ بيشكتاش: النني مستمر معنا لنهاية الموسم

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 14:45

كتب : FilGoal

محمد النني - بشيكتاش

تحدث علي نايبي المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي عن إمكانية رحيل محمد النني عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوية إلى صفوف ميلان الإيطالي.

محمد النني

النادي : بشكتاش

بشكتاش

النني يقضي الموسم الجاري معارا لصفوف بشكتاش التركي من صفوف أرسنال الإنجليزي، ظهرت بعض التقارير مؤخرا تُقربه من ارتداء قميص الروسونيري.

نايبي قال لـ "NTVspor" التركية إن لاعب الوسط سيواصل تعاقده مع النسور حتى نهاية الموسم.

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وواصل "تعاقدنا معه على سبيل الإعارة لموسم واحد من أرسنال، لا أفهم لماذا صرّح والده بذلك، سوف يبقى معنا حتى نهاية الموسم".

وكان ناصر النني والد اللاعب الدولي قد صرّح منذ أيام أن النني قريب من الانتقال لصفوف الفريق الإيطالي.

وكان علاء نظمي وكيل اللاعب قد قال سابقا لـ FilGoal.com عن حقيقة المفاوضات: "اللاعب ووكيله غير مسؤولين على الإطلاق عن أي أحاديث تخرج للصحافة أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أي طرف آخر".

وأضاف في تصريحاته "هناك عدد من الأندية المهتمة بالفعل بالتعاقد مع النني، وذلك بعد أداء اللاعب في الدوري التركي".

وأردف "ولكن حتى الآن لم ترتق أي أمور لمرحلة المفاوضات. لا توجد أي عروض رسمية حتى اللحظة لـ النني".

وتابع "النني في مرحلة تركيز شديد في الوقت الحالي مع فريقه بيشكتاش".

النني شارك بقميص بشكتاش الموسم الجاري في 18 مباراة صنع خلالها هدفا وحيدا في جميع المسابقات.

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