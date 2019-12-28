في الدرجة الثانية - بلدية المحلة يتدرب بكراته الخاصة

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 14:41

كتب : رضا السنباطي

بلدية المحلة

تعاقد بلدية المحلة مع شركة لتوفر له كرات خاصة به عليها شعار النادي من أجل استخدامها في التدريبات.

وقال مصطفى الشامي المشرف العام على الكرة في النادي لـFilGoal.com:"تعاقدنا مع الشركة لشراء كرات خاصة ووصلت بالفعل من أجل أن نتدرب بها".

وواصل "في المرحلة المقبلة سنعمل على استخدامها في مباريات دوري الدرجة الثانية".

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وبلدية المحلة ثاني فريق ينتمي لدوري الدرجة الثانية يستخدم كرات خاصة به بعد نادي بني سويف.

وكشف الشامي أن ناديه وافق على طلب فاركو بنقل مباراة الناديين من ملعب حرس الحدود إلى استاد بلدية المحلة وينتظر موافقة الأمن.

ويلتقي الفريقان في الجولة 11 من مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية.

ويتصدر فاركو، الباحث عن التأهل للدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه، ترتيب مجموعة بحري مبتعدا بسبع نقاط عن بلدية المحلة صاحب المركز الخامس.

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