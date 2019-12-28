برشلونة يُعير ألينيا إلى ريال بيتيس
السبت، 28 ديسمبر 2019 - 15:23
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة الإسباني انتقال كارليس ألينيا إلى صفوف ريال بيتيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
كارليس ألينا
النادي : ريال بيتيس
ووفقا لموقع برشلونة الرسمي لا يوجد بند شراء عقد اللاعب بالكامل من قِبل النادي الأندلسي عقب نهاية الموسم.
ألينيا تدرج في صفوف الفريق فرق الشباب للفريق الكتالوني حتى الفريق الأول.
📣 OFFICIAL | | #RealBetis sign Carles Aleñá on loan 📝🤝
Hit it hard these months, @Carlesale10! 💫💚
➡ https://t.co/5RHDc2DzrO pic.twitter.com/XNcjiOeFJg— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) December 28, 2019
وخاض لاعب الوسط البالغ 21 عاما أولى المباريات الرسمية بقميص برشلونة أمام هيراكليس في كأس ملك إسبانيا موسم 2016-17 مسجلا هدفا في ظهوره الأول.
ألينيا خاض 39 مباراة في جميع المسابقات وسجل 3 أهداف.
وخاض الإسباني صاحب القدم اليسرى 5 مباريات فقط في جميع المسابقات تحت قيادة فالفيردي.
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