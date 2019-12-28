برشلونة يُعير ألينيا إلى ريال بيتيس

أعلن نادي برشلونة الإسباني انتقال كارليس ألينيا إلى صفوف ريال بيتيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ووفقا لموقع برشلونة الرسمي لا يوجد بند شراء عقد اللاعب بالكامل من قِبل النادي الأندلسي عقب نهاية الموسم.

ألينيا تدرج في صفوف الفريق فرق الشباب للفريق الكتالوني حتى الفريق الأول.

وخاض لاعب الوسط البالغ 21 عاما أولى المباريات الرسمية بقميص برشلونة أمام هيراكليس في كأس ملك إسبانيا موسم 2016-17 مسجلا هدفا في ظهوره الأول.

ألينيا خاض 39 مباراة في جميع المسابقات وسجل 3 أهداف.

وخاض الإسباني صاحب القدم اليسرى 5 مباريات فقط في جميع المسابقات تحت قيادة فالفيردي.

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