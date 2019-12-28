برشلونة يُعير ألينيا إلى ريال بيتيس

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 15:23

كتب : FilGoal

كارليس ألينيا - برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني انتقال كارليس ألينيا إلى صفوف ريال بيتيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ووفقا لموقع برشلونة الرسمي لا يوجد بند شراء عقد اللاعب بالكامل من قِبل النادي الأندلسي عقب نهاية الموسم.

ألينيا تدرج في صفوف الفريق فرق الشباب للفريق الكتالوني حتى الفريق الأول.

أخبار متعلقة

تقرير: فيدال يقاضي برشلونة.. والنادي يرد متسائلا: لماذا الآن؟ راكيتيتش بعد عودته لتشكيل برشلونة الأساسي: لا أعلم ما الذي حدث.. ابتسامتي رجعت بيدرو: سأترك كل شيء لو طلبني برشلونة دي ليخت ردا على الانتقال لـ برشلونة: آمل البقاء في يوفنتوس لسنوات طويلة

وخاض لاعب الوسط البالغ 21 عاما أولى المباريات الرسمية بقميص برشلونة أمام هيراكليس في كأس ملك إسبانيا موسم 2016-17 مسجلا هدفا في ظهوره الأول.

ألينيا خاض 39 مباراة في جميع المسابقات وسجل 3 أهداف.

وخاض الإسباني صاحب القدم اليسرى 5 مباريات فقط في جميع المسابقات تحت قيادة فالفيردي.

طالع أيضا

محامي السعيد يجيب.. هل طلب الزمالك اللاعب؟

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بلاتينوم

مواعيد مباريات السبت الناري

ما هي نقاط قوة وضعف زيسكو منافس الزمالك

ما هي نقاط قوة وضعف بلاتينوم منافس الأهلي

برشلونة انتقالات ريال بيتيس في إسبانيا كارليس ألينيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا – برشلونة يفتقد جهود أرتور لـ 3 أسابيع.. وإصابة شتيجن 40 ثاتيه | أوروبا
فان دايك: لست إنسانا آليا 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: النقاز سيعاقب.. الفريق تضرر بخطوة فسخ التعاقد 32 دقيقة | الدوري المصري
في 30 صورة - الكرة المصرية في عقد 45 دقيقة | مصر
مباشر في الدوري - الجونة 0 الإنتاج 0.. بداية المباراة 49 دقيقة | مصر
نادي مصر يهرب من منطقة الخطر بإسقاط طنطا ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر.. وفايلر لا يصدق نفسه

قد ينال إعجابك