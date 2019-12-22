لا تضم أولويات كريستيان جروس المدير الفني لأهلي جدة السعودي، فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك.

برغم تسجيل ساسي لـ7 أهداف وصناعته لـ4 في 23 مباراة مع جروس بقميص الزمالك، إلا أن FilGoal.com علم أن التدعيم بساسي ليس على طاولة السويسري في الوقت الحالي.

وعلم FilGoal.com أن أهلي جدة يريد تدعيم مركز صانع الألعاب الهجومي، كما يبغي تعويض القريب من الرحيل، قلب الدفاع البوسني إرفين زوكانوفيتش، ما يجعل فكرة ضم لاعب وسط مستبعدة في الوقت الراهن، ولكن كعادة سوق الانتقالات، قد تتغير الأمور بين ليلة وضحاها.

ويضم أهلي جدة صاحب المركز الثاني في الدوري السعودي حاليا 7 محترفين وهو أقصى رقم يمكن لناد واحد ضمه.

فرجاني ساسي انضم للزمالك مطلع الموسم الماضي من النصر السعودي.

وبالقميص الأبيض تألق ساسي في 40 مباراة مسجلا 9 أهداف وصانعا 6 أهداف.

وساهم ساسي في فوز الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي، بجانب الفوز بكأس مصر.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري هذا الموسم بـ14 نقطة من 8 مباريات.

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