الأيقونة رونالدو: كرة القدم تأخذ أقل من ثلث وقتي.. وقد أتجه للتمثيل

بالنسبة لأيقونة ارتقى منصات التتويج مرات عديدة ووضع نفسه ضمن أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، لابد من حياة مثالية صحية يتوفر فيها كل شيء ليكون الرياضي في أفضل حال ممكن خلال المنافسة.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

ربط كريستيانو رونالدو توهجه وتألقه بالشغف، بحب كرة القدم، واعترف أنه قد يقف يوما ما أمام الكاميرات ليمثل.

خلال وجوده في الإمارات، تحدث نجم يوفنتوس خلال مؤتمر دبي الرياضي قائلا:"لا توجد أسرار للنجاح. ألعب الكرة منذ سنوات، أنضج أكثر مع مرور الوقت. التتويج مهم، فهذا يساعدك على النجاح. لكن لا يوجد سر. ببساطة حب ما تعمل".

وواصل اللاعب البالغ عمره 34 عاما "أفعل هذا منذ 13 أو 14 عاما في أعلى مستوى، عليك أن تحب ما تفعل وإلا لن تنجح. الأمر منوط بفريق، أن نساعد بعضنا البعض لنبلغ القمة. الطموح جزء من شخصيتك. في آخر 15 سنة أهم شيء بالنسبة لي هو الشغف. عليك أن تكون متحفزا باستمرار".

واستمر قائد البرتغال "أريد اللعب لسنوات عديدة مقبلة. ليس ممكنا الفوز بكل الألقاب، لكن عليك أن تكون متواضعا. أعلم أني حققت الكثير لكني أدرك أيضا أن الآخرين فعلوا مثلي، يوجد لاعبون رائعون جدا. كل شيء يسير بنظام محكم، ربما كرة القدم تمثل 30% من حياتي. كل شيء آخر مهم أيضا. الحمية الغذائية، التدرب، الاسترخاء. أعرف جسمي 100%. يوجد رياضيون لا يعرفون أجسامهم".

وواصل "إذا أردت الاستمرار في أفضل مستوى، عليك أن تفعل كل شيء بشكل جيد. لتظل ممتازا، عليك أن تفكر بطريقة ممتازة. عليك أن تفعل أشياء على مدار اليوم لتساعدك على تقديم أفضل مستوى دائما. عليك أن تهتم بنفسك وأن تتعلم من الأفضل. مهم جدا أن تتعلم من أولئك القادرين على مساعدتك في أمور لا تعرفها. دائما أتطلع للتعلم ممن هم حولي. التدريب البدني والتدريب الذهني كلاهما بنفس الأهمية. مثل الوجبة، تحتاج كل عناصرها الغذائية".

وأتم نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق "أحتاج للاستعداد لحياتي بعد كرة القدم. ربما أصبح نجما في فيلم، لكن علي أولا أن أتعلم كيف أمثل، وأن أتحدث الإنجليزية جيدا، وكذلك ألا أكون متوترا. إذا أردت ذلك، علي أن أخرج من منطقة الراحة الخاصة بي. دائما أريد تعلم شيء جديد. الحياة لا تتوقف بعد كرة القدم".

رونالدو هو ثاني أكثر لاعب في تاريخ اللعبة الجميلة حصولا على جائزة الكرة الذهبية التي تُمنح لأفضل لاعب كرة قدم.

نالها 5 مرات، كان متساويا مع ليونيل ميسي ساحر برشلونة لكن الأخير ظفر بالجائزة لعام 2019.

قاد بلده للتتويج باليورو لأول مرة في التاريخ، صنع المجد في دوري أبطال أوروبا مع يونايتد وريال مدريد وهو أكثر من سجل في تاريخ الأخير.

ومع يوفنتوس حاليا، يأمل رونالدو أن يتوج بدوري الأبطال لمرة سادسة في تاريخه.

ويتأهب من الآن لقيادة البرتغال للدفاع عن لقبها في يورو 2020.

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