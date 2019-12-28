تعادل مقبول.. الزمالك يصمد أمام زيسكو

انتزع الزمالك نقطة ثمينة من زامبيا بتعادل مرض إلى حد كبير بهدف لمثله أمام زيسكو يونايتد يوم السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصمد الفارس الأبيض أمام منافسه القوي الذي سيطر على المباراة وكان الطرف الأفضل لكنه لم يستطع إسقاط حامل لقب الكونفدرالية ليحصد نقطة.

ورغم تفوق زيسكو في المباراة إلا أن الزمالك صمد واستطاع التقدم أولا عن طريق الرائع مصطفى محمد في الدقيقة 72 إلا أن بطل زامبيا أدرك التعادل سريعا في الدقيقة 78.

وحافظ الزمالك على وجوده في وصافة ترتيب المجموعة ورفع رصيده إلى 4 نقاط بينما توقف رصيد زيسكو عند نقطتين في المركز الثالث، فيما يظل مازيمبي الكونغولي في الصدارة برصيد 7 نقاط وبريميرو دي أجوستو الأنجولي برصيد نقطتين.

ويستضيف الزمالك الفريق الزامبي يوم 10 يناير المقبل في الجولة الرابعة من المسابقة.

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مفاجأة

فاجأ كارتيرون جمهور القلعة البيضاء بالتشكيل، بتفضيله أن يقود أشرف بنشرقي الهجوم على أن يجلس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.

وشغل محمد الغني مركز الظهير الأيمن ولعب محمد أوناجم منذ البداية.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة زيسكو - كارتيرون يدفع بـ بن شرقي مهاجم، ومصطفى محمد على مقاعد البدلاء 🏹 ⚪ pic.twitter.com/rA1sR8d2ZA — FilGoal (@FilGoal) December 28, 2019

وبدأ الزمالك المباراة بشكل طيب وكاد يهز الشباك سريعا لكن تسديدة فرجاني ساسي للكرة ذهبت إلى خارج الملعب في الدقيقة الثانية بعد هجمة منظمة.

وانقلبت المباراة نحو المضيف الذي شكل ضغطا شرسا من الجانب الأيمن مستغلا مساحة كبيرة خلف الظهير الأيسر محمد عبد الشافي قائد الكتيبة البيضاء.

وفي الدقيقة العاشرة هدد زيسكو مرمى الزمالك بضربة رأس من داخل منطقة الجزاء إثر ركلة حرة، وبعد ثوان قليلة اقترب مرة أخرى من هز الشباك لكن محمد أبو جبل أبعد الكرة قبل أن يسقط مصابا.

واستمرت سيطرة زيسكو على مجريات الشوط الأول وحاول مرارا النيل من شباك الزمالك عن طريق التمريرات العرضية العالية لكن صمد دفاع الفارس الأبيض.

وحاول الزمالك شن هجوم مرتد وفي الدقيقة 36 صوب أوناجم الكرة برأسه ليردها حارس زيسكو إثر تمريرة عرضية طيبة من يوسف إبراهيم "أوباما".

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وحاول زيسكو جاهدا أن ينهي الشوط الأول متقدما وسنحت له فرصة كبيرة في الدقيقة 44 بعد اختراقه لدفاع الزمالك من الجهة اليسرى لكن مهاجمه تعثر أثناء التسديد من داخل منطقة الجزاء.

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وفي الشوط الثاني استمر تفوق الزامبيين الذين هددوا مرمى الزمالك أكثر من مرة وتألق أبو جبل بالتصدي لتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 54.

وتدخل كارتيرون بأول تبديل في صفوف حامل لقب الكونفدرالية، أقحم مهاجمه الأول مصطفى محمد في الدقيقة 58 بدلا من أوناجم.

وضرب جيسي وير الكرة برأسه لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أبو جبل في الدقيقة 63 مواصلا تهديد الزمالك.

وتحسن أداء الزمالك بعد دخول مصطفى محمد وكاد أوباما يتقدم لكن الكرة ذهبت خارج الملعب إثر تصويبته بالرأس بعد تمريرة عرضية من زيزو في الدقيقة 67.

واستطاع مصطفى التفوق على دفاع زيسكو وضرب الكرة برأسه في الشباك في الدقيقة 72 إثر تمريرة عرضية متقنة من محمد عبد الشافي ليتقدم الفارس الأبيض على منافسه الشرس.

لكن رد الزامبيون سريعا وفي الدقيقة 78 أدركوا التعادل بهدف كوادري كولا الذي تابع الكرة إثر تمريرة عرضية من اليسار.

وأجرى كارتيرون التبديل الثاني للزمالك في الدقيقة 83 بإقحام إسلام جابر بدلا من زيزو، ثم حاول الفرنسي تأمين دفاعه للخروج بالتعادل أمام زيسكو فأقحم محمد عبد السلام في الدقيقة 89 بدلا من بنشرقي قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية.

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