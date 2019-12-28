تقرير: دارميان يُعوض جودين في إنتر

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 17:19

كتب : FilGoal

دييجو جودين

في إيطاليا إنتر جودين

نرشح لكم

أخر الأخبار

صدقي يشعل مجموعة الأهلي بإسقاط جاريدو.. الهلال يقهر النجم في رادس 9 دقيقة | إفريقيا
تشكيل الأهلي – أزارو والشيخ ووليد سليمان أساسيون.. والشحات وأفشة احتياطيان 12 دقيقة | إفريقيا
مباشر البطولة العربية - الاتحاد (0) الإسماعيلي (1) الشااامي يسجل الأول 12 دقيقة | مصر
الزرقا لـ في الجول: سنعود لملعبنا مع بداية الدور الثاني.. التنقل شتت اللاعبين 35 دقيقة | مصر
كليفيرت يواصل انتصارات أنشيلوتي مع إيفرتون.. وواتفورد يضرب أستون فيلا بثلاثية 48 دقيقة | أوروبا
كريم حافظ يشارك في سقوط خماسي تاريخي لـ قاسم باشا ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر.. وفايلر لا يصدق نفسه

قد ينال إعجابك