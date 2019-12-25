تقرير - إنتر ميلان يتحرك لضم ألونسو

يسعى نادي إنتر ميلان للحصول على خدمات ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويسعى أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان للم الشمل مرة أخرى مع مدافعه الإسباني، إذ عمل الثنائي سويا خلال موسمي المدرب الإيطالي في تشيلسي.

ولم يعد ألونسو أحد العناصر الأساسية في اختيارات فرانك لامبارد مدرب فريقه في تشيلسي، كما ربطته التقارير الصحفية بالانضمام إلى فريقه السابق فيورنتينا.

صاحب الـ28 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من فيورنتينا في صيف 2016 بمبلغ 23 مليون يورو.

ويمتد عقد ألونسو مع تشيلسي حتى صيف 2023.

وشارك اللاعب الإسباني مع تشيلسي خلال الموسم الجاري في 14 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 3 آخرين.

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