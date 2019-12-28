تقرير: فيدال يقاضي برشلونة.. والنادي يرد متسائلا: لماذا الآن؟

بدأ التشيلي أرتورو فيدال في مقاضاة ناديه برشلونة الإسباني بسبب عدم صرفهم مكافآت مستحقة للاعب تُقدر بـ 2.4 مليون يورو.

صحيفة "ABC" الإسبانية قالت إن محامي اللاعب رفع دعوى قضائية في الخامس من ديسمبر الماضي بسبب عدم حصول فيدال على مكافآت متعلقة بالمشاركات.

ومن المفترض حسب التقرير أن يحصل اللاعب على مليوني يورو عند خوض 60% من مباريات البلاوجرانا الرسمية الموسم الماضي.

لاعب الوسط التشيلي لم يصل إلى هذا الكم من المباريات، إذ عليه أن يخوض على الأقل في المباراة 45 دقيقة وهو ما يعفيه من الحصول على المكافآت وفقا للنادي.

محامو اللاعب أيضا يستندون إلى عدم حصول التشيلي على مكافآت وصول الفريق الموسم الماضي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتُقدر أيضا بـ 1.4 مليون يورو لكل مرحلة، لكن النادي خصم 50% منها.

كما حصل اللاعب على 50% فقط من مكافآت الفوز بلقب الدوري الإسباني إذ حصل على مليون و693 ألف يورو بدلا من 4 مليون و79 ألفا.

النادي الإسباني تفاجأ بدعوى اللاعب القضائية، إذ يضع في الحسبان أن مشاركات اللاعب لم تقتضي سوى الحصول على 50% من المكافآت وفقا لعدد مشاركاته محليا وأوروبيا، كما يعتقد النادي أن التشيلي لم يلعب 60% من مباريات الموسم الماضي للحصول على مكافأة كاملة.

التشيلي البالغ 32 عاما شارك في أول مواسمه مع الفريق الكتالوني في 53 مباراة بجميع المسابقات من أصل 60 مباراة خاضها الفريق الموسم الماضي.

أغلب مشاركات التشيلي جاءت كبديل خاصة في دوري أبطال أوروبا والأدوار النهائية من كأس ملك إسبانيا، وبدأ فقط في 22 مباراة بالدوري الإسباني من أصل 33.

في المقابل مكتب الخدمات القانونية لنادي برشلونة رد على مقاضاة فيدال "يبدو أن فيدال وافق على الحصول على المدفوعات دون مشاكل بعد اتفاق الأطراف، والآن لأسباب لا نعلمها والتي قد تفسر السياق، فجأة أظهّر ذلك الاهتمام".

وتابع "لمدة 6 أشهر لم يفهم فيدال أنه من الأفضل إخبار أي شخص بأنه لا يوافق على ما حدث".

التقرير أضاف أن ما يقوم به التشيلي يأتي في ظل رغبة عدة أندية في الحصول على خدماته في سوق الانتقالات الشتوية، فضلا عن التسرع في مقاضاة النادي الإسباني.

صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية كشفت في تقرير حصري لها موافقة فيدال على الانضمام لإنتر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اتفاق إنتر مع فيدال ينص على استمراره مع الفريق الإيطالي حتى 2022، مع حصوله على نفس الرواتب المتبقية له مع الفريق الكتالوني، وفقا للاجازيتا.

لكن رغم ذلك، لم يصل إنتر حتى اللحظة لاتفاق مع برشلونة.

الفريق الإيطالي يرغب في الحصول على خدمات فيدال مقابل 12 مليون يورو، بينما يرفض برشلونة التخلي عن المقاتل التشيلي بأقل من 20 مليون يورو، وفقا لصحيفة توتو سبورت الإيطالية.

وشارك فيدال في 19 مباراة هذا الموسم بقميص برشلونة ونجح في تسجيل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

منذ انضمامه للفريق الكتالوني، لعب فيدال 72 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.

ورفع فيدال مع برشلونة لقب الدوري الإسباني مرة والسوبر الإسباني مرة.

طالع أيضا

محامي السعيد يجيب.. هل طلب الزمالك اللاعب؟

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بلاتينوم

تشكيل الزمالك المتوقع ضد زيسكو

مواعيد مباريات السبت الناري

ما هي نقاط قوة وضعف زيسكو منافس الزمالك

ما هي نقاط قوة وضعف بلاتينوم منافس الأهلي