عبد الحفيظ: بقاء عمار "شبه نهائي" وأليكي ضمن الأسماء المرشحة للأهلي.. ولا للبيع

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 10:34

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بني سويف - عمار حمدي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن بقاء عمار حمدي جناح الفريق حتى نهاية الموسم صار "شبه نهائيا".

عمار حمدي

النادي : الأهلي

صلاح محسن

النادي : الأهلي

صالح جمعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ لإذاعة أون سبورت: "تلقينا عروضا بالفعل، لكن هذا لا يعني أن اللاعب سيرحل".

وأضاف "بشكل شبه نهائي، عمار حمدي باق مع الأهلي حتى نهاية الموسم".

أخبار متعلقة

رئيس إنبي: لن نفرط في أسامة جلال.. وطولان طلب التعاقد مع عمار حمدي عمار حمدي: الإعارة أفضل من الاستمرار مع الأهلي بدون فرصة.. وفايلر يتفق معي عمار حمدي رجل مباراة مصر وجنوب إفريقيا: نرغب في إسعاد الجماهير الغاضبة

ولكن موقف عبد الحفيظ كان أكثر مرونة بشأن الاستغناء عن صلاح محسن وصالح جمعة وحسين السيد حيث قال: "عالم كرة القدم به متغيرات كل يوم، مثلا أليو ديانج كان لاعبا مبشرا للمستقبل لكن فجأة وجد نفسه في الملعب بعد إصابة حمدي فتحي".

وأردف "لكن لن يرحل أي لاعب للبيع، هذا أمر نهائي، قد يكون هناك إعارات".

اقرأ – سموحة وإنبي يطلبان محسن وحمدي.. والاتحاد يستهدف لاعبه السابق

وكشف عبد الحفيظ أن المهاجم النيجيري بليسنج أليكي ضمن الأسماء المرشحة للانضمام للأهلي.

اقرأ – خبر في الجول - الأهلي يبدأ التحرك للتعاقد مع اليكي

وأوضح عبد الحفيظ أنه سيكون هناك جلسة مع ريني فايلر المدير الفني للفريق عقب مباراة بلاتينوم في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل لحسم ملف الراحلين.

وأتم عبد الحفيظ بأن موقف النادي من الاستبدال واضح، وهو رفض تغيير اللوائح التي بدأ بها الموسم، مؤكدا أنه قد لا يرفع اسم محمد محمود المصاب بقطع في الرباط الصليبي من القائمة لوضع اسم صفقتي النادي الجديدتين، محمود عبد المنعم "كهربا" واللاعب الذي سيتم حسم اسمه في الأيام المقبلة، بسبب إمكانية خروج عدد من اللاعبين للإعارة.

اقرأ أيضا:

أيمن أشرف يغيب عن مواجهة الأهلي والمقاصة

النسر يوزع هدايا نهاية العام.. الأهلي يضرب الاتحاد برباعية

الشيخ: لا أحتاج لفعل أي شيء للرد على أحد

خبر في الجول - لجنة التخطيط تعقد اجتماعا هاما بعد مواجهة بلاتينوم

قرار من المقاصة بشأن ميدو

الأهلي عمار حمدي سيد عبد الحفيظ

نرشح لكم

أخر الأخبار

عقوبات الانضباط: منع مرتضى من أي نشاط رياضي لـ3 مباريات.. وتوبيخ عبد الحفيظ 3 دقيقة | الدوري المصري
مميزات قد ترهق الزمالك ضد الإنتاج الحربي.. وعيب قاتل 16 دقيقة | الدوري المصري
حصاد إفريقيا في 2019 - أزمات الكاف لا تنتهي ومصر تلعب دور المنقذ وتبهر القارة 27 دقيقة | إفريقيا
لامبارد ردا على مورينيو: التشكيك في ذمة روديجر أمر محبط.. سأدافع عنه دوما 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائد بلاتنيوم قبل مواجهة الأهلي: لا وقت للاحتفال بأعياد الميلاد 34 دقيقة | إفريقيا
كلوب: تشامبرلين مصاب في أربطة الكاحل.. ولا أعلم مدة غيابه بالتحديد 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 4 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر

قد ينال إعجابك