عبد الحفيظ: بقاء عمار "شبه نهائي" وأليكي ضمن الأسماء المرشحة للأهلي.. ولا للبيع

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن بقاء عمار حمدي جناح الفريق حتى نهاية الموسم صار "شبه نهائيا".

وقال عبد الحفيظ لإذاعة أون سبورت: "تلقينا عروضا بالفعل، لكن هذا لا يعني أن اللاعب سيرحل".

وأضاف "بشكل شبه نهائي، عمار حمدي باق مع الأهلي حتى نهاية الموسم".

ولكن موقف عبد الحفيظ كان أكثر مرونة بشأن الاستغناء عن صلاح محسن وصالح جمعة وحسين السيد حيث قال: "عالم كرة القدم به متغيرات كل يوم، مثلا أليو ديانج كان لاعبا مبشرا للمستقبل لكن فجأة وجد نفسه في الملعب بعد إصابة حمدي فتحي".

وأردف "لكن لن يرحل أي لاعب للبيع، هذا أمر نهائي، قد يكون هناك إعارات".

اقرأ – سموحة وإنبي يطلبان محسن وحمدي.. والاتحاد يستهدف لاعبه السابق

وكشف عبد الحفيظ أن المهاجم النيجيري بليسنج أليكي ضمن الأسماء المرشحة للانضمام للأهلي.

اقرأ – خبر في الجول - الأهلي يبدأ التحرك للتعاقد مع اليكي

وأوضح عبد الحفيظ أنه سيكون هناك جلسة مع ريني فايلر المدير الفني للفريق عقب مباراة بلاتينوم في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل لحسم ملف الراحلين.

وأتم عبد الحفيظ بأن موقف النادي من الاستبدال واضح، وهو رفض تغيير اللوائح التي بدأ بها الموسم، مؤكدا أنه قد لا يرفع اسم محمد محمود المصاب بقطع في الرباط الصليبي من القائمة لوضع اسم صفقتي النادي الجديدتين، محمود عبد المنعم "كهربا" واللاعب الذي سيتم حسم اسمه في الأيام المقبلة، بسبب إمكانية خروج عدد من اللاعبين للإعارة.

اقرأ أيضا:

أيمن أشرف يغيب عن مواجهة الأهلي والمقاصة

النسر يوزع هدايا نهاية العام.. الأهلي يضرب الاتحاد برباعية

الشيخ: لا أحتاج لفعل أي شيء للرد على أحد

خبر في الجول - لجنة التخطيط تعقد اجتماعا هاما بعد مواجهة بلاتينوم

قرار من المقاصة بشأن ميدو