خاص خبر في الجول - لجنة تخطيط الأهلي تعقد اجتماعا هاما بعد مواجهة بلاتينوم

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 17:24

كتب : FilGoal

وليد سليمان - الأهلي - الإسماعيلي

تعقد لجنة التخطيط في الأهلي اجتماعا هاما، مع ريني فايلر المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، بعد مواجهة بلاتينوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.

الاجتماع، حسبما علم FilGoal.com، سيهتم بحسم عدد من الملفات العالقة مثل العروض الواردة للاعبي الفريق، وصفقات الشتاء، والاستبدال.

أولوية الاجتماع هي مناقشة عروض الإعارة المقدمة لبعض لاعبي الفريق.

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن عددا من الأندية طلبت ضم صلاح محسن وعمار حمدي. (طالع التفاصيل)

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ويواجه الأهلي بلاتينوم يوم السبت المقبل، حيث يستهدف الأحمر النقطة السادسة في دور المجموعات حيث خسر من النجم الساحلي في رادس 1-0، قبل أن يهزم الهلال السوداني في استاد السلام 2-1.

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