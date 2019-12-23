النسر يوزع هدايا نهاية العام.. الأهلي يضرب الاتحاد برباعية في الفوز الثامن على التوالي

حلق نسر الأهلي في سماء استاد القاهرة ووزع هدايا نهاية عام 2019 على جماهير القلعة الحمراء.

رباعية دون رد في شباك الاتحاد السكندري استمرت بها انتصارات الأهلي في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي ضمن الجولة العاشرة من المسابقة، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

فوز في أخر مباراة له في الدوري خلال عام 2019 بنتيجة عريضة قدمها الأهلي لجماهيره أمام الاتحاد السكندري.

الأهلي بعدما حقق الفوز الثامن على التوالي رفع رصيده إلى النقطة 24 في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 وتراجع للمركز الثالث.

وبذلك يكون الأهلي فاز منذ انطلاق الدوري على كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود والإسماعيلي وأخيرا الاتحاد السكندري.

وصف المباراة

دفع ريني فايلر المدير الفني للأهلي بلاعب الوسط عمرو السولية أساسيا بعد غيابه عن المواجهة الماضية ضد حرس الحدود، واعتمد فايلر على تشكيل يتكون من:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول. الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – أليو ديانج. الهجوم: حسين الشحات – جونيور أجايي – أحمد الشيخ. بينما اعتمد طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد على تشكيل يتكون من: حراسة المرمى: عماد السيد الدفاع: السيد سالم – محمود رزق – محمد أنور – أسامة العزب الوسط: نور السيد – أحمد نبيل "مانجا" – خالد الغندور الهجوم: أحمد رفعت – رزاق سيسيه – إيمانويل أوكوي

بدأت المباراة بمستوى متوسط من الطرفين وبدأ الأهلي المبادرة بالهجوم وسدد أحمد الشيخ كرة مرت جوار القائم دون خطورة.

ورد الاتحاد بهجمة وضربة رأسية من رزاق سيسيه مرت أعلى عارضة محمد الشناوي في الدقيقة 23.

وارتكب أيمن أشرف خطأ أمام منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 30 بعد عرقلته لرزاق سيسه وحصل الاتحاد على مخالفة خطيرة نفذها أحمد رفعت لتمر أعلى العارضة.

وكانت أخطر هجمة للاتحاد في المباراة في الدقيقة 35 من عرضية أرسلها خالد الغندور وقابلها سيسيه برأسية خطيرة أمسك بها الشناوي.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول انطلق الأهلي للهجوم وسدد حسين الشحات من خارج منطقة الجزاء كرة أبعدها عماد السيد إلى ركنية.

ونفذ علي معلول الركنية في الدقيقة +46 وأرسلها ببراعة إلى أحمد الشيخ الذي وضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الأول للأهلي قبل نهاية الشوط.

ومع بداية الشوط الثاني ظهر الأهلي أشرس في الهجوم ولم ينتظر كثيرا ليهدد مرمى الاتحاد بانفراد من عمرو السولية بعد تمريرة رائعة من أفشة جعلته في مواجهة عماد السيد لكنه سدد في الشباك الخارجية.

ليستمر هجوم الأهلي ويسجل هذه المرة أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 54 بعد تمريرة رائعة من الشحات إلى أجايي الذي وضعه في موقف رائع خلف دفاع الاتحاد، وبدوره مرر أجايي إلى أفشة الذي كان في موقف مشكوك فيه، ثم وضعها في الشباك مسجلا ثاني الأهداف.

ودفع ريني فايلر المدير الفني للأهلي بالتغيير الأول والثاني دفعة واحدة بنزول وليد أزارو ووليد سليمان بدلا من الشيخ وأفشة.

وواصل الأهلي هجومه القوي وسجل البديل وليد أزارو الهدف الثالث في الدقيقة 66 بعد عرضية من محمد هاني قابلها بتسديدة سهلة في الشباك الخضراء.

طوفان الأهلي استمر على دفاع زعيم الثغر، وانطلق علي معلول من الناحية اليسرى وأرسل عرضية لكن الكرة اصطدمت بيد محمود رزق مدافع الاتحاد ليشير الحكم إلى ركلة جزاء.

وتقدم معلول بنفسه لتسديد الركلة وسجل منها هدف الأهلي الرابع في المباراة في الدقيقة 73.

ثم أجرى فايلر التغيير الثالث بنزول حسام عاشور بدلا من أليو ديانج.

ومرت الدقائق الأخيرة من المباراة دون خطورة على المرمى لتنتهي بفوز جديد للأهلي في الدوري.









































































































































































































































































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